Teraplast aniversează 130 de ani şi lansează un rebranding strategic

Grupul Teraplast anunţă lansarea unei noi identităţi vizuale, parte a unui proces de repoziţionare strategică. Rebranding-ul marchează 130 de ani de activitate a companiei şi vizează uniformizarea brandului pentru operaţiunile interne şi internaţionale, potrivit unui comunicat de presă remis Redacţiei.

Directorul General al Teraplast, Alexandru Stânean, a declarat că toate fabricile din grup care produc sisteme pentru instalaţii vor folosi de acum numele Teraplast şi noua identitate vizuală. Grupul operează în România, Republica Moldova, Ungaria, Austria şi Croaţia, cu peste 1.300 de angajaţi şi 15 fabrici, conform comunicatului.

Rebranding-ul include linia de business de granule PVC, linia de instalaţii şi companiile din grup cu portofoliu de produse pentru instalaţii - Polytech (Ungaria), Wolfgang Freiler (Austria) şi Palplast (Republica Moldova). Alte divizii îşi păstrează brandurile existente: Optiplast şi Opal pentru ambalaje flexibile, Pro-Moulding pentru produse injectate, TeraPlast Recycling pentru reciclarea PVC-ului rigid, TeraGlass pentru ferestre şi uşi şi Aqua Azur şi Danex în cadrul Aquatica Experience Group, se arată în comunicatul de presă.

Investiţiile recente ale Grupului au vizat modernizarea liniilor de producţie, construcţia de fabrici şi achiziţii strategice în România şi străinătate, potrivit sursei citate.