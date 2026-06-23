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The Guardian: Un avocat bazat pe IA câştigă un proces în instanţă în Anglia

L.B.
Miscellanea / 23 iunie, 12:32

The Guardian: Un avocat bazat pe IA câştigă un proces în instanţă în Anglia

O firmă de avocatură bazată pe inteligenţă artificială, Garfield IA, a câştigat un proces în faţa unei instanţe din Anglia, într-un caz considerat prima victorie judiciară obţinută cu ajutorul unui avocat IA, conform The Guardian.

Clienta firmei, consultanta în resurse umane Tamires Camal Taquidir, a plătit aproximativ 400 de lire sterline pentru ca Garfield IA să trimită o scrisoare juridică şi să iniţieze o procedură judiciară privind o datorie neachitată de 7.000 de lire sterline, potrivit aceleiaşi surse. IA a efectuat toate demersurile juridice premergătoare procesului, inclusiv contestarea unei cereri reconvenţionale formulate de pârât - care angajase avocaţi umani -, a pregătit patru declaraţii ale martorilor şi un dosar cu documente pentru procesul de trei ore desfăşurat la Tribunalul judeţean din Wandsworth pe 14 mai, conform sursei citate. La finalul procesului, instanţa i-a acordat clientei suma datorată, potrivit aceleiaşi surse.

Garfield IA, autorizat de Autoritatea de Reglementare a Avocaţilor în aprilie 2025, poate fi utilizat pentru cereri de despăgubire cu valori cuprinse între 30 şi 10.000 de lire sterline, conform The Guardian. Cofondatorul Philip Young a apreciat că multe întreprinderi mici au renunţat în trecut la recuperarea datoriilor deoarece costurile litigiilor depăşeau sumele ce puteau fi obţinute, potrivit aceleiaşi surse.

Cazul survine într-un context în care profesia juridică britanică a fost marcată recent de mai multe incidente legate de IA: firma internaţională Pinsent Masons s-a prezentat de bunăvoie în faţa autorităţii de reglementare după ce a indus în eroare de două ori o instanţă pe baza rezultatelor unui sistem intern de inteligenţă artificială, conform The Guardian.

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