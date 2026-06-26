Titlurile de stat Fidelis emise în luna iunie intră la tranzacţionare la BVB

Titlurile de Stat Fidelis emise de către Ministerul Finanţelor în luna iunie intră la tranzacţionare pe Bursa de Valori Bucureşti, potrivit unui comunicat al BVB.

Ministerul Finanţelor (MF) a atras, în luna iunie, 939,5 milioane lei (442,7 milioane lei pentru emisiunile în lei şi, respectiv, 95,4 milioane euro pentru emisiunile în euro), prin a şasea ofertă primară de vânzare de titluri de stat pentru populaţie (FIDELIS) derulată în acest an prin sistemele Bursei de Valori Bucureşti.

Oferta primară de vânzare a titlurilor de stat Fidelis s-a derulat în perioada 15 - 22 iunie şi a fost intermediată de sindicatul format din BT Capital Partners (Lead Manager), Banca Comercială Română, BRD - Groupe Societe Generale, TradeVille şi UniCredit Bank (Sindicat de intermediere) şi Banca Transilvania, Salt Bank şi Libra Internet Bank (Grup de distribuţie).

În cadrul acestei oferte, compuse din 8 emisiuni de titluri de stat - patru în lei şi patru în euro, cu câte o tranşă dedicată donatorilor de sânge în ambele monede - românii au plasat în total 11.017 de ordine de subscriere.

Veniturile obţinute, atât din dobânzi, cât şi din câştigurile de capital nu sunt impozabile. În emisiunea de titluri de stat Fidelis au putut investi persoanele fizice rezidente şi nerezidente cu vârsta de peste 18 ani până la data închiderii ofertei, inclusiv.