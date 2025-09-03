Toyota va produce primul său model electric în Europa la fabrica din Cehia

Toyota a anunţat miercuri că va construi primul său model complet electric destinat pieţei europene la fabrica din Kolín, Cehia, şi că va investi circa 680 milioane de euro pentru extinderea capacităţilor de producţie, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.

Producătorul japonez a precizat că în cadrul uzinei va fi dezvoltată şi o unitate de asamblare a bateriilor, proiect sprijinit de guvernul ceh cu până la 64 milioane de euro. Premierul Petr Fiala a salutat decizia drept „un pas esenţial pentru păstrarea producţiei auto în ţara noastră”, amintind că industria auto generează 10% din PIB-ul Cehiei.

Toyota, cel mai mare constructor auto mondial după vânzări, a anunţat anterior lansarea a nouă modele complet electrice în Europa în perioada 2025-2026, sub mărcile Toyota şi Lexus. În prezent, uzina din Kolín produce Aygo X şi Yaris Hybrid, cu o capacitate de 220.000 de vehicule pe an.