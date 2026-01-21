TradeVille: Citigroup - venituri sub estimări, profit net în scădere

Citigroup a raportat o profitabilitate peste aşteptări pentru ultimul trimestru din 2025, susţinută de provizioane mai mici şi progres operaţional, dar cu venituri sub estimările pieţei şi un profit net în scădere din cauza elementelor excepţionale. La nivelul întregului an 2025, banca a înregistrat cea mai puternică creştere din ultimul deceniu a veniturilor, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultatele financiare din trimestrul al patrulea din 2025

Venituri: 19,9 miliarde de dolari, +2% anual, sub estimările analiştilor (20,9 miliarde de dolari)

Profit net: 2,5 miliarde de dolari, -14% vs anul trecut

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 1,19 dolari, -11% vs anul trecut, peste estimările analiştilor (1,06 dolari)

Rezultatele includ o pierdere de 1,2 miliarde de dolari legată de vânzarea operaţiunilor rămase ale Citi din Rusia, tranzacţia urmând să fie finalizată în prima jumătate a acestui an. Excluzând vânzarea operaţiunilor din Rusia, veniturile ar fi avansat cu 8%, iar profitul net ar fi fost de 3,6 miliarde de dolari.

Venitul net din dobânzi: 15,65 miliarde de dolari, +14%, cu aproximativ 240 de milioane de dolari peste estimările analiştilor

Veniturile non-dobândă: -17%

Venituri Services: creştere cu 15%, până la 5,9 miliarde de dolari, susţinute de avansul soluţiilor de treasury şi trade, precum şi al serviciilor de custodie

Venituri Markets: creştere cu 1%, la 4,5 miliarde de dolari

Venituri Banking: plus de 78%, la 2,2 miliarde de dolari, pe fondul unei creşteri cu 35% a investment banking (1,29 miliarde de dolari) şi de 199% a creditării corporate

Veniturile Wealth: creştere cu 7%, la 2,1 miliarde de dolari

Provizioanele pentru pierderi din credite: 2,22 miliarde de dolari, în scădere cu 14% faţă de anul trecut şi cu 9% faţă de trimestrul al treilea

ROTCE: 5,1%

Rezultate financiare 2025:

Profit net: 14,3 miliarde de dolari, +13% (ajustat pentru elementul excepţional din Rusia şi deprecierea de fond comercial din trimestrul al treilea legată de Banamex, profitul net ajustat a fost de 16,1 miliarde de dolari, în creştere cu 27%)

Venituri: 85,2 miliarde de dolari, +6% (Veniturile ajustate au ajuns la 86,6 miliarde de dolari, în urcare cu 7%, reprezentând cea mai puternică creştere din ultimul deceniu)

Veniturile Services: 21,26 miliarde de dolari, +8%

Veniturile Markets: 21,97 miliarde de dolari, +11%

Veniturile Banking: 8,22 miliarde de dolari, +32%

Veniturile Wealth: 8,56 miliarde de dolari, +14%

Marile bănci din SUA:

Cele şase mari bănci au generat venituri totale de aproximativ 593 de miliarde de dolari în 2025, în creştere cu 6% faţă de anul anterior şi peste orice alt an precedent.

Profiturile cumulate, de aproximativ 157 de miliarde de dolari, au crescut cu 8% şi s-au situat doar uşor sub nivelul din 2021

• Reacţia post raportare:

After-hours: acţiunile au scăzut cu 3,3% pe 14 ianuarie, până la 112,41 dolari, cea mai mare depreciere din octombrie 2025, din cauza faptului că veniturile au ratat estimările

Mişcarea aşteptată: +/-3,24%

În următoarele zile de tranzacţionare, cotaţia a recuperat pierderea

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective:

Jane Fraser, CEO:

”Citi a obţinut leverage operaţional pozitiv pentru al doilea an consecutiv, atât la nivel de grup, cât şi pe fiecare dintre cele cinci linii de business, cu îmbunătăţiri ale randamentelor între 250 şi 800 puncte de bază”.

”Există potenţial suplimentar de creştere a profitabilităţii şi veniturilor. Vom prezenta direcţia la Investor Day, astfel încât să existe un set clar de KPI-uri şi elementele necesare pentru a continua acest parcurs de creştere”.

Fraser a declarat că impactul (plafonarii dobânzilor la cardurile de credit) asupra băncilor ar fi mult mai mic decât efectele negative asupra consumului, accesului la credit şi a economiei în ansamblu: ”Am ajunge într-o situaţie în care doar cei foarte bogaţi ar mai avea acces la carduri de credit, iar nimeni nu îşi doreşte asta”. Acesta a adăugat că s-ar putea produce efecte în lanţ asupra sectoarelor de retail, turism şi ospitalitate, cu un impact mai larg asupra PIB.

• Estimări 2026:

Venitul net din dobânzi (NII): creştere cu 5-6%

Managementul a reiterat ţinta de RoTCE de 10%-11% pentru 2026 şi accentul continuu pe returnarea capitalului prin programul de răscumpărare de 20 de miliarde de dolari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Citigroup

Oportunităţi

Rezilienţă: JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup şi Wells Fargo au raportat împreună, în această săptămână, profituri de 28,5 miliarde de dolari pentru trimestrul al patrulea, ceea ce a dus câştigul total pe întregul an 2025 la 123,2 miliarde de dolari, în creştere cu aproape 5% faţă de 2024.

Răscumpărări: Citigroup a răscumpărat acţiuni ordinare în valoare de peste 13 miliarde de dolari în cursul anului, demonstrând un angajament ferm faţă de returnarea capitalului către acţionari.

Riscuri

Temeri: Preşedintele Donald Trump a cerut plafonarea dobânzilor la cardurile de credit la 10% timp de un an. Băncile şi-au exprimat sprijinul pentru eforturile administraţiei privind accesibilitatea, dar au avertizat că un astfel de plafon ar îngreuna accesul la credit, în special pentru consumatorii cu venituri mai mici şi scoruri de credit slabe.

Concedieri: Citigroup urmează să îşi reducă forţa de muncă cu aproximativ 1.000 de angajaţi, măsură ce face parte dintr-un plan anunţat anterior, ce vizează eliminarea a circa 20.000 de locuri de muncă până la finalul acestui an. Totodată, Citigroup a anunţat recent schimbări la nivel de conducere, Gonzalo Luchetti fiind numit director financiar, în locul lui Mark Mason.

• Sentimentul pieţei

Sentiment: Managementul a menţinut un ton încrezător şi optimist, Fraser (CEO) afirmând: ”Suntem acum clar într-o poziţie ofensivă”.

Îngrijorări: Există incertitudini macro care pot influenţa intervalele NCL pentru carduri, însă Mark Mason (CFO) a spus că ”nu există nimic în acest moment” în tendinţele de întârzieri care să fie îngrijorător.

Estimări: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de creştere de 12%, cu o prognoză maximă de creştere de 34% şi o prognoză minimă de -25%, potrivit Alpha Spread.

Opinii: Analiştii au subliniat că rezultatele reflectă în continuare procesul de restructurare sub conducerea lui Jane Fraser. Analiştii au interpretat depăşirea estimărilor de EPS ca un semn că Citi îşi îmbunătăţeşte rentabilitatea, însă compania mai are de lucru în ceea ce priveşte veniturile totale şi creşterea top-line.

• Evaluare

P/E forward Citi: 11,58, potrivit Seeking Alpha, similar cu mediana sectorului - de 11,58.

P/E peers: Wells Fargo (P/E de 12,78), Bank of America (P/E de 12,25) şi JPMorgan (P/E de 14,53).

Subevaluată cu 9%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Alpha Spread, comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.

Profitabilitate: modestă, cu un Return on Total Assets de 0,56%, semnificativ sub mediana sectorului, de 1,20%. Acest lucru indică o eficienţă mai redusă în generarea de profituri din active comparativ cu competitorii.