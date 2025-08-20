TradeVille: Digi Communications - investiţii majore în expansiunea internaţională

Digi Communications NV a raportat venituri consolidate de 1,1 miliarde de euro (+17% în ritm anual) pentru prima jumătate a anului 2025, însă profitul net s-a redus cu 81%, la 10,3 milioane de euro, pe fondul investiţiilor majore în expansiunea internaţională. EBITDA ajustată a crescut uşor, la 339 de milioane de euro (+2%), în timp ce baza totală de clienţi a urcat cu 17%, la aproape 30 de milioane RGU (contracte active generatoare de venituri), susţinută de creşteri puternice în Spania şi de lansarea operaţiunilor în Portugalia, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Digi Communications, un furnizor de top de servicii de telecomunicaţii, desfăşoară operaţiuni în mai multe pieţe europene. Compania are o poziţie de lider în România, unde oferă televiziune Pay TV, internet fix de mare viteză prin cea mai extinsă reţea de fibră optică din ţară, telefonie fixă şi mobilă, reţeaua sa mobilă având cea mai bună acoperire a populaţiei. În Spania, Digi furnizează servicii mobile atât în calitate de MNO (Mobile Network Operator), prin reţeaua mobilă telefonică şi propria reţea aflată în dezvoltare, cât şi în calitate de MVNO (Mobile Virtual Network Operator), acoperind diverse segmente de piaţă. În Portugalia, după achiziţia NOWO Communications în 2024, compania oferă servicii fixe şi mobile, inclusiv Pay TV. În Italia, Digi este prezent că MVNO, adresându-se în special comunităţii româneşti şi segmentului cu plus valoare. În Belgia, printr-un joint venture cu Citymesh, Digi furnizează internet fix, telefonie şi servicii mobile.

Serghei Bulgac este CEO al Digi Communications din 2015, deţinând anterior poziţia de director financiar pe care a intrat în 2003. Bulgac a contribuit la extinderea operaţiunilor Digi pe mai multe pieţe europene şi la consolidarea poziţiei de lider în România, precum şi la rebrandingul RCS & RDS în Digi România.

Cei mai importanţi investitori în Digi sunt persoanele juridice, care deţineau 66,5% din numărul total de acţiuni la data de 30 iunie 2024 (ultima actualizare realizată de BVB). Fondul de pensii administrat privat NN controlează 17,6% din companie, în timp ce restul de 15,9% este deţinut de persoane fizice.

• Sectorul global al serviciilor de telecomunicaţii - estimat la 1,88 trilioane dolari

În 2025, sectorul global al serviciilor de telecomunicaţii este estimat la aproximativ 1,88 trilioane de dolari, cu perspective de creştere până la 2,52 trilioane de dolari în 2030, ceea ce corespunde unui avans anual compus (CAGR) de circa 5,1%. Alte surse indică o estimare similară, de aproximativ 1,9 trilioane de dolari în 2025, crescând la 2,46 trilioane de dolari până în 2030, cu un CAGR de 5,23%. La nivel regional, se estimează că piaţa europeană de telecomunicaţii va genera în 2025 venituri de circa 546 de miliarde de dolari, urmând să atingă 737 de miliarde de dolari până în 2030, reflectând un CAGR de 6,3% în perioada 2026-2030. Astfel, Europa contribuie cu aproximativ 26,1% la valoarea globală a serviciilor telecom în 2025.

Printre marii jucători globali ai pieţei serviciilor de telecomunicaţii se numără AT&T, Verizon, China Mobile, Vodafone, Deutsche Telekom, Telefonica, Orange şi BT Group, în timp ce, în Europa, piaţa este dominată de Deutsche Telekom (cel mai mare după venituri), Vodafone, Orange şi Telefonica.

• Digi Communications - creştere solidă a veniturilor

În prima jumătate a anului 2025, Digi Communications a raportat o creştere solidă a veniturilor consolidate, care au ajuns la 1,1 miliarde de euro, fiind mai mari cu 17% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, în timp ce profitul net s-a redus semnificativ, cu 81%, până la 10,3 milioane de euro. EBITDA ajustată a urcat modest, cu 2%, atingând 339 de milioane de euro. Compania a menţionat că această diminuare a profitului este cauzată de investiţiile iniţiale ridicate în extinderea operaţiunilor din Portugalia, lansate comercial în noiembrie 2024, pentru a susţine creşterea bazei de clienţi şi a serviciilor pe piaţă. Raportat la bugetul estimat de companie, gradul de realizare pentru cei trei indicatori este următorul: 50% pentru venituri, 51% pentru EBITDA şi doar 9% pentru profitul net. Creşterea veniturilor din primul semestru a fost determinată în special de performanţa din România (+8,7%) şi Spania (+20,5%), în timp ce Portugalia, unde operaţiunile sunt recente, a adus o contribuţie de 35 de milioane de euro. Cheltuielile operaţionale au urcat semnificativ, la 1,03 miliarde de euro (+26,6%), ca urmare a investiţiilor masive în Spania şi Portugalia, dar şi a majorării cheltuielii cu amortizarea (+27%). Acestea au afectat profitabilitatea operaţională, ducând EBIT la 77,9 milioane de euro (-25%). Pierderea financiară s-a majorat de 1,8 ori, atingând 71,2 milioane de euro, ca urmare a creşterii cheltuielilor financiare cu 80%.

La nivel de baze de clienţi, Digi a ajuns la 29,8 milioane RGU (contracte active generatoare de venituri) în România, Spania, Italia şi Portugalia, ceea ce reprezintă o creştere de 17% faţă de al doilea trimestru din 2024. Segmentul de telefonie mobilă rămâne principalul motor de creştere, cu 14,5 milioane RGU (+22%).

În România, numărul clienţilor de telefonie mobilă a ajuns la 7 milioane RGU (+13%), iar serviciile de internet fix şi televiziune cu plată au înregistrat creşteri de 7%, respectiv 3%, totalizând 18,8 milioane RGU pentru piaţa românească (+7%). Pe pieţele externe, Spania a raportat o creştere cu 29% a numărului de clienţi pentru serviciile fixe şi mobile, atingând 9,7 milioane RGU, dintre care 6,6 milioane sunt clienţi de telefonie mobilă (+24%) şi 2,3 milioane de internet fix (+35%). În Italia, utilizatorii de telefonie mobilă au urcat la 512.000 RGU, în creştere cu 12% faţă de al doilea trimestru din 2024. În Portugalia, la finalul celui de-al doilea trimestru din 2025, Digi a raportat 789.000 RGU, inclusiv 420.000 de clienţi de telefonie mobilă şi 144.000 de internet fix, reflectând începutul operaţiunilor comerciale şi investiţiile pentru extindere.

"Prima jumătate a anului 2025 a adus rezultate operaţionale extraordinare pentru Grupul nostru, apropiindu-ne de pragul de 30 de milioane de RGU în cele patru pieţe principale”, a declarat Serghei Bulgac, CEO al Digi Communications, menţionând: ”România a înregistrat o creştere solidă atât a veniturilor, cât şi a RGU-urilor, Spania şi-a continuat expansiunea robustă, cu creşteri procentuale de două cifre, iar Italia a menţinut o evoluţie ascendentă atât în cifra de afaceri, cât şi în numărul de clienţi. Avansăm în Portugalia, având că scop creşterea bazei noastre de clienţi şi îmbunătăţirea eficienţei noastre operaţionale”.

• Perspective

Deşi Digi nu oferă specific un buget anual de venituri şi cheltuieli, analiştii FactSet anticipează o creştere solidă pe toate pieţele principale în 2025 pentru Digi. Conform estimărilor, veniturile consolidate ar urma să crească cu aproximativ 15% faţă de 2024, până la 2,2 miliarde de euro, susţinute de extinderea serviciilor în Spania, Portugalia şi Belgia, precum şi de consolidarea poziţiei în România. EBITDA este estimată la 754 de milioane de euro, iar EBIT - la 244 de miliarde de euro, reflectând o gestionare eficientă a costurilor. Profitul net este prognozat la 114 milioane de euro (-73% vs 2024), cu un profit pe acţiune (EPS) de 0,54 euro, rezultatele fiind influenţate de investiţiile în expansiune internaţională. Această traiectorie indică o consolidare strategică şi o poziţionare solidă pentru creşterea pe piaţa europeană de telecom, notează TradeVille.

• Preţul acţiunii Digi: avans puternic, maxim istoric

De la începutul anului şi până în prezent, acţiunile Digi au marcat o creştere de 33,33% pe bursă, devansând performanţa indicelui BET din aceeaşi perioadă (+25,74%), din coşul căruia deţine a şasea cea mai mare pondere (4%). După ieşirea din canalul lateral în care a oscilat între mai 2024 şi mai 2025, acţiunile companiei au înregistrat o creştere exponenţială, atingând maximul istoric pe 31 iulie 2025, la 90,8 lei. O uşoară corecţie a apărut în ultimele zile, preţul coborând până la 82 de lei, ceea ce sugerează o perioadă de consolidare după creşterea rapidă. Cele două extreme funcţionează în prezent ca niveluri de suport şi rezistenţă. RSI se află în prezent la 70,2, în zona de supracumpărare, indicând faptul că am putea asista în continuare la o perioadă de consolidare sau corecţie pe termen scurt. O depăşire susţinută a nivelului de rezistenţă de la 90 de lei ar putea declanşa un nou impuls ascendent. Mediile mobile simple şi exponenţiale oferă suporturi dinamice, iar EMA 200 confirmă trendul ascendent pe termen lung. Este important de urmărit menţinerea preţului peste suportul de 82 de lei, deoarece o scădere sub acest nivel ar putea indica o schimbare temporară a trendului.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Digi

Oportunităţi

Overweight: Acţiunile Digi au primit în luna august două recomandări de cumpărare din partea analiştilor de la Wood & Company şi de la Oddo BHF Corporates & Markets, cu preţuri ţintă de 87,4 lei, respectiv 85 de lei. Analiştii de la Erste Group Research au acordat tot în această lună un rating ”Overweight”, cu un preţ ţintă de 77,8 lei. Recomandarea medie a a celor şapte analişti care acoperă în prezent compania, conform FactSet, este de ”Overweight” (cumpărare/pondere peste medie), preţul ţintă mediu ridicându-se la 83,84 lei (-1,1% vs ultimul preţ de închidere).

VEKTOR: Digi a obţinut în ultimii doi ani consecutiv scorul maxim (10/10) la indicatorul VEKTOR, ceea ce reflectă un nivel foarte bun al comunicării cu investitorii şi al transparenţei faţă de piaţă. Această constantă în performanţă (note foarte bune şi în anii anteriori, între 8 şi 9,5) este un semnal pozitiv pentru acţionari şi potenţialii investitori, întrucât indică o companie predictibilă şi orientată spre bune practici de guvernanţă corporativă.

Dividende: Digi are un istoric consecvent de distribuire de dividende anuale, iar pentru 2024 acţionarii au încasat deja 1,35 lei/acţiune la data de 15 iulie 2025 - cel mai mare dividend brut distribuit până acum de companie. În plus, valoarea dividendelor a crescut constant în ultimii ani (de la 0,35 lei în 2018 la 1,35 lei în 2025).

Belgia: În iulie 2025, Digi şi partenerul Citymesh au simplificat structura deţinerilor prin transferul tuturor societăţilor afiliate sub Digi Communications Belgium NV, mişcare ce îmbunătăţeşte eficienţa operaţională şi susţine o strategie unitară de expansiune.

Extindere prin achiziţii în România: La 31 octombrie 2024, DIGI România a anunţat semnarea unui memorandum cu OTE şi Vodafone pentru achiziţia anumitor active de la Telekom România Mobile, sub rezerva aprobărilor autorităţilor de concurenţă şi reglementare. Consiliul Concurenţei a aprobat tranzacţia cu angajamente privind integrarea spectrului, investiţii în creşterea vitezei internetului şi extinderea serviciilor în zone cheie. Achiziţia reprezintă o oportunitate pentru DIGI de a-şi consolida poziţia pe piaţa locală, de a creşte baza de clienţi şi de a genera valoare pentru investitori prin extinderea serviciilor şi optimizarea infrastructurii.

Evaluare: Acţiunile Digi sunt evaluare la un P/E (LTM) de 4,68, potrivit FactSet, în timp ce media industriei europene de telecomunicaţii este de 13,6x, ceea ce indică o oportunitate pentru investitori. În acelaşi timp, competitorii săi au evaluări mult mai ridicate - Orange SA (42,47x) şi Deutsche Telekom (11,95x).

Riscuri

Concurenţă intensă: Vodafone, Orange şi alţi operatori de pe piaţa locală pot răspunde extinderii DIGI prin reduceri agresive de preţ, pachete promoţionale sau lansarea de servicii noi. Aceasta poate duce la presiuni asupra marjelor de profit şi la necesitatea unor investiţii suplimentare în marketing şi fidelizarea clienţilor. În plus, competiţia crescută poate încetini creşterea bazei de abonaţi, afectând veniturile recurente estimate.

Risc macroeconomic şi de reglementare: Schimbările în legislaţie, impozite sau reglementări specifice sectorului telecom pot afecta costurile operaţionale şi profitabilitatea DIGI. Modificările politicilor guvernamentale privind spectrul sau normele de concurenţă pot întârzia implementarea proiectelor de extindere. De asemenea, condiţiile economice generale, precum inflaţia sau fluctuaţiile cursului valutar, pot influenţa cheltuielile şi veniturile companiei.