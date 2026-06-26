TradeVille: FedEx avansează prudent după separarea Freight

Acţiunile FedEx Corp. au scăzut în sesiunea after-hours din 23 iunie, deşi compania americană de curierat şi logistică a raportat venituri peste estimările analiştilor în trimestrul IV fiscal, iar rezultatele anuale au arătat progrese pe zona de transformare, costuri structurale mai reduse şi o creştere solidă a profitului ajustat. Reacţia negativă a pieţei reflectă, însă, prudenţa investitorilor faţă de presiunea asupra marjelor, costurile mai ridicate şi capacitatea FedEx de a susţine îmbunătăţirea profitabilităţii după separarea FedEx Freight, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultate financiare trimestrul IV fiscal

Venituri: 25 miliarde dolari, +12,6% anual, peste estimările analiştilor (24 miliarde dolari)

Profit net: 1,60 miliarde dolari, -3; profit net ajustat de 1,53 miliarde dolari, +4,9%

Profit pe acţiune (EPS) ajustat: 6,31 dolari, +4% vs anul trecut, peste estimările analiştilor (5,96 dolari)

Segmentul Federal Express: profit operaţional ajustat de 1,91 miliarde dolari, cu marja ajustată de 8,9%; rezultatul a fost susţinut de randamente mai ridicate, economii din programele de transformare şi volume mai mari pe piaţa internă din SUA şi pe cea internaţională.

• Rezultate financiare 2026

Venituri: 94,7 miliarde dolari, +7,74% vs anul fiscal 2025

Profit net: 4,43 miliarde dolari, +8,31%; profit net ajustat de 4,84 miliarde dolari, +9,26%

EPS ajustat: 20,24 dolari, +11,27%, peste capătul superior al intervalului comunicat anterior de companie (19,30 - 20,10 dolari).

Profit operaţional ajustat: 6,61 miliarde dolari, +8,01%; marja operaţională ajustată a rămas la 7%, în linie cu anul fiscal 2025.

Segmentul Federal Express: profit operaţional ajustat de 6,32 miliarde dolari, +17,48%, cu marja operaţională ajustată de 7,7%, faţă de 7,1% anul trecut.

Economii din transformare: rezultatele au inclus costuri structurale mai reduse, după ce FedEx a depăşit obiectivul de peste 1 miliard de dolari economii din iniţiativele de transformare.

Capex: 3,8 miliarde dolari, -6%, reprezentând 4% din venituri, cel mai redus nivel anual din istoria FedEx.

Returnarea capitalului: FedEx a returnat aproximativ 2,2 miliarde dolari acţionarilor în anul fiscal 2026, prin 776 milioane dolari răscumpărări de acţiuni şi 1,4 miliarde dolari dividende.

Spin-off FedEx Freight: separarea FedEx Freight a fost încheiată pe 1 iunie 2026, după finalul anului fiscal, iar compania a primit un dividend cash de aproximativ 4,1 miliarde dolari din partea FedEx Freight.

• Reacţia post-raportare

After-hours: acţiunile au scăzut cu aproximativ 6%, pe fondul îngrijorărilor privind presiunea pe marje, în pofida veniturilor şi EPS ajustat peste estimările analiştilor

Mişcarea aşteptată: +/- 6,32%

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Raj Subramaniam, CEO:

”Transformarea reţelei prin Network 2.0, Tricolor şi oportunităţile din Europa contribuie la o densitate mai bună, eficienţă operaţională şi reducerea structurală a costurilor”.

”FedEx a depăşit ţinta de peste 1 miliard de dolari economii din iniţiativele de transformare pentru anul fiscal 2026, susţinută de disciplină pe costuri şi de avantajul datelor şi tehnologiei”.

Brie Carere, EVP & Chief Customer Officer:

”Strategia comercială s-a concentrat pe verticalele premium B2B şi pe zona B2C cu valoare ridicată, FedEx reuşind să crească atât volumele, cât şi randamentele în fiecare trimestru din anul fiscal 2026”.

”Volumele internaţionale de export au crescut cu 5% anual pentru al doilea trimestru consecutiv, iar Asia a fost un motor important pentru volumele international priority”.

”Zona AI şi data centers este un motor de creştere aflat în accelerare, cu dinamică de două cifre a veniturilor şi oportunităţi extinse pe lanţul de valoare, de la hyperscalers până la infrastructura industrială şi energetică”.

• Estimări companie pentru anul fiscal 2026

Venituri: creştere de aproximativ 11% anual, din care 3 puncte procentuale sunt estimate să vină din beneficiul suprataxelor legate de preţul combustibilului.

EPS ajustat diluat din operaţiuni continue: 16,90 - 18,10 dolari, cu un punct median de 17,50 dolari.

Capex: 3,9 an fiscal 2026, direcţionat către optimizarea reţelei, modernizarea flotei şi facilităţilor, respectiv automatizare.

Răscumpărări de acţiuni: până la 1 miliard de dolari.

• Oportunităţi şi riscuri

Oportunităţi

Extindere pe clienţi SMB cu grad ridicat de retenţie: Segmentul de clienţi mici şi mijlocii a avut o dinamică solidă în al patrulea trimestru fiscal, cu creştere de două cifre, iar rata de reînnoire în baza SMB este chiar peste nivelul general al companiei, situat în zona mid-90%. Pentru FedEx, acest lucru poate susţine venituri recurente mai stabile, mai ales dacă relaţia comercială este completată de instrumente digitale, notificări avansate şi servicii cu vizibilitate ridicată pentru clienţi.

Elan internaţional şi câştiguri de cotă în Europa: FedEx a indicat două trimestre consecutive de creştere a volumelor internaţionale şi 12 trimestre consecutive de câştiguri de cotă pe piaţa internaţională din Europa. În paralel, compania vede oportunităţi pe rutele Asia-Europa, Asia-Mexic şi exporturile din SUA, ceea ce poate susţine mixul de venituri dacă volumele internaţionale continuă să se redreseze şi dacă FedEx reuşeşte să direcţioneze capacitatea spre rute cu randament mai bun.

Riscuri

Presiunea din politicile comerciale şi schimbarea fluxurilor de e-commerce: modificările de politică comercială, inclusiv eliminarea tratamentului duty-free pentru anumite transporturi e-commerce cu valoare redusă din China, au afectat volumele din sector şi rămân un risc pentru FedEx, mai ales pe rutele internaţionale şi pe zona de comerţ transfrontalier.

Costuri salariale, transport subcontractat şi contractul cu piloţii: marja segmentului Federal Express a coborât în ultimul trimestru fiscal la 7,7%, de la 8,4% anul trecut, pe fondul costurilor mai mari cu salariile, beneficiile, transportul subcontractat şi combustibilul. În plus, noul contract cu piloţii este aşteptat să genereze un impact negativ de aproximativ 200 milioane dolari în anul calendaristic 2026, ceea ce poate limita viteza de îmbunătăţire a marjelor chiar dacă veniturile continuă să crească.

• Sentimentul pieţei

Îngrijorări: Reacţia pieţei a rămas prudentă, în pofida rezultatelor peste aşteptări, deoarece investitorii au pus accent pe presiunea asupra marjelor şi pe capacitatea FedEx de a transforma economiile de costuri în profitabilitate sustenabilă. Separarea FedEx Freight a ridicat şi mai mult atenţia asupra performanţei businessului rămas, unde piaţa aşteaptă dovezi clare că simplificarea structurii poate accelera îmbunătăţirea operaţională.

Estimări: Tonul conducerii rămâne constructiv, susţinut de încrederea în programele de eficientizare, optimizarea reţelei şi disciplina comercială. Totuşi, perspectiva companiei rămâne condiţionată de evoluţia cererii, de mediul macroeconomic şi de eventuale presiuni geopolitice sau comerciale, ceea ce menţine o anumită prudenţă în aşteptările investitorilor.

Opinii: Sentimentul analiştilor pare echilibrat: rezultatele confirmă progresul FedEx pe zona de transformare şi control al costurilor, dar piaţa vrea să vadă o îmbunătăţire mai vizibilă a marjelor în trimestrele următoare. Investitorii apreciază direcţia strategică, însă rămân atenţi la ritmul de execuţie şi la capacitatea companiei de a susţine creşterea profitabilităţii după reorganizarea portofoliului.

• Evaluare

P/E forward Non-GAAP: 16,56x, potrivit SeekingAlpha, sub mediana sectorului, de 20,44x.

P/E forward S&P 500: 23,60x, conform YCharts

EV/EBITDA (FWD): 10,30x, potrivit SeekingAlpha, sub mediana sectorului, de 12,14x

Subevaluată cu 10%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Alpha Spread, comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.

Recomandări analişti: 15 Buy, 8 Hold, 1 Sell, 4 Overweight, 2 Underweight (conform WSJ).