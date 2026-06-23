TradeVille: Intel - una dintre cele mai spectaculoase reveniri din piaţa americană

Acţiunile Intel Corp. au cunoscut una dintre cele mai spectaculoase reveniri din piaţa americană, transformându-se dintr-un producător tradiţional de procesoare într-o poveste de tip turnaround construită în jurul inteligenţei artificiale şi a diviziei de foundry. După o creştere parabolică pe parcursul anului 2026, susţinută de comenzi importante de la clienţi de top şi de participaţia statului american în companie, cotaţia a conturat pe grafic o formaţiune de continuare a trendului de tip steag (flag). Recent, preţul a depăşit zona de breakout din jurul valorii de 118,6 dolari, confirmând patternul şi atingând noi maxime, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Analiză Tehnică

Recomandare: Buy

Preţ curent: 133,99 dolari

Preţ ţintă: 150 de dolari (+11,9%)

Stop loss: 124 de dolari (-7,5%)

Interval: 3 luni

• Evoluţie

Raliul a fost alimentat de o serie de ştiri pozitive pe segmentul de foundry: comenzi din partea unor clienţi de primă mărime (Alphabet/Google pentru peste 3 milioane de procesoare TPU, Nvidia - care evaluează procesul de fabricaţie 18A), iar cel mai recent preşedintele SUA a confirmat că Intel va produce cipuri pentru Apple, fapt ce a dus acţiunea la cel mai ridicat nivel de închidere de când statul american a preluat o participaţie de 10% în companie.

Pe partea de rezultate, compania a depăşit pentru al şaselea trimestru consecutiv propriile estimări, raportând în primul trimestru din 2026 venituri de 13,6 miliarde dolari şi un profit ajustat pe acţiune de 0,29 dolari, peste aşteptări. Totuşi, la nivel contabil (GAAP) Intel încă înregistrează pierderi, iar evaluarea a devenit foarte ridicată după creşterea din acest an, ceea ce impune prudenţă. Următoarele rezultate sunt programate pentru 23 iulie 2026.

Acţiunile companiei Intel au înregistrat, în ultimul an, o creştere de aproximativ cinci ori, respectiv un avans de circa 240% de la începutul anului, în comparaţie cu aprecierea de aproximativ 23%, respectiv 9% a indicelui S&P 500. Este vorba despre una dintre cele mai puternice evoluţii din întregul sector de semiconductori, cu mult peste media pieţei şi a companiilor comparabile. Cotaţia Intel a evoluat lateral, în zona de 40-50 dolari, în primele luni ale anului 2026, după care a intrat într-un trend ascendent exploziv începând cu luna aprilie, pe fondul unei succesiuni de catalizatori legaţi de divizia de foundry şi de poziţionarea companiei în zona infrastructurii AI. După o primă consolidare în zona de 63-70 de dolari, preţul a accelerat până în zona de 133 de dolari la începutul lunii mai. Ulterior, cotaţia a intrat într-o fază de consolidare sub forma unui steag de continuare de trend (flag), cu maxime uşor descrescătoare şi o stabilizare în intervalul 105-130 de dolari. Depăşirea recentă a nivelului de breakout de 118,6 dolari, urmată de revenirea la noi maxime, confirmă formaţiunea şi semnalează potenţialul de continuare a trendului ascendent.

Din punct de vedere al analizei tehnice, cotaţia se află mult peste toate mediile mobile, atât peste mediile exponenţiale de 8 şi 21 de zile (în jurul valorilor de 121,5, respectiv 118,8 dolari), cât şi, cu o distanţă considerabilă, peste mediile mobile simple de 50 şi 200 de zile (aproximativ 101,4, respectiv 55,5 dolari). Poziţionarea mediei exponenţiale de 8 zile deasupra celei de 21 de zile şi alinierea ascendentă a tuturor mediilor confirmă elanul pozitiv. Distanţa foarte mare faţă de mediile pe termen lung reflectă, însă, şi gradul ridicat de extensie al mişcării. Breakout-ul a fost susţinut de un volum de tranzacţionare ridicat, semnificativ peste medie (peste 230 de milioane de acţiuni în şedinţa de depăşire a maximelor), ceea ce confirmă interesul puternic al cumpărătorilor şi credibilitatea mişcării ascendente.

Pentru următoarele trei luni, dat fiind gradul ridicat de extensie al mişcării după creşterea recentă, vom stabili un preţ ţintă mai conservator, în jurul valorii de 150 de dolari - primul nivel psihologic important peste maximele actuale, realizabil în condiţiile menţinerii trendului ascendent. Pe un orizont mai lung de timp (peste trei luni), amplitudinea formaţiunii flag indică un obiectiv superior: înălţimea impulsului anterior (flagpole), măsurată de la baza consolidării din zona de 70 de dolari până la maximul de 133 de dolari (aproximativ 63 de dolari) şi adăugată la nivelul de breakout de 118,6 dolari, conduce către un preţ ţintă extins de aproximativ 181 de dolari. Acest nivel se află, însă, peste ţintele actuale ale majorităţii analiştilor (situate între 100 şi 135 de dolari), iar atingerea lui ar presupune menţinerea unui momentum excepţional. Pentru această tranzacţie, un stop-loss poate fi setat în zona de 124 de dolari, sub nivelul psihologic de 125 de dolari şi sub media exponenţială de 8 zile, ceea ce reprezintă un raport risk-reward de aproximativ 1:2 raportat la ţinta de trei luni. Fiind un stop relativ apropiat, ales pentru a limita riscul în cazul intrării pe o acţiune deja extinsă, există posibilitatea unei activări premature în cazul unei corecţii de retestare; pentru o marjă mai mare, un nivel alternativ se află sub zona de breakout de 118,6 dolari. Având în vedere volatilitatea extrem de ridicată a acţiunii (beta de peste 2 şi numeroase şedinţe cu variaţii de peste 5%), precum şi nivelul ridicat al evaluării după creşterea recentă, gestionarea riscului rămâne esenţială.