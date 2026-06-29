TradeVille: Micron Technology - super-raliul memoriilor accelerează

Micron Technology Inc. din SUA, companie de memorii şi produse de stocare, a raportat un trimestru record pe toate liniile - venituri cu 346% mai mari faţă de anul trecut şi o marjă brută mult peste estimări. Dincolo de cifre, compania a anunţat 16 acorduri strategice cu clienţii (SCA) de circa 100 de miliarde de dolari, care transformă modelul de business dintr-unul ciclic într-unul cu venituri contractate pe termen lung, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

• Concluzii-cheie

Rezultate financiare trimestrul III din anul fiscal 2026

Venituri: 41,46 miliarde dolari, de peste patru ori faţă de anul trecut, peste estimările analiştilor (35,84 miliarde dolari); a cincea raportare record consecutivă.

Profit net: 28,24 miliarde dolari (GAAP), +1398% vs anul trecut

Profit pe acţiune (EPS): 25,11 dolari, +1215%, peste estimările analiştilor (20,78 dolari)

Profit operaţional: 33,32 miliarde dolari, +1436% vs anul trecut

Marja brută: 84,6%, de la 37,7% în anul anterior şi 74,4% în trimestrul precedent; nivel record

Dividend: Compania a menţinut dividendul trimestrial la 0,15 dolari/acţiune, plătibil la 21 iulie 2026. După 9 decembrie 2026, conducerea intenţionează să majoreze returnările de capital, urmărind să returneze în timp 100% din excedentul de numerar către acţionari.

Segmente de activitate

Cloud memory: 13,77 miliarde dolari (+307%)

Data center: 11,52 miliarde dolari (+653%)

Mobile & client: 11,52 miliarde dolari (+254%)

Automotive & embedded: 4,63 miliarde dolari (+311%)

Produse principale (venituri record pe ambele categorii, susţinute de creşterea preţurilor):

Venituri DRAM - record de 31,3 miliarde dolari (+343% anual, 76% din total)

Venituri NAND - record de 9,9 miliarde dolari (+361%, 24% din total); volume aproape dublate secvenţial

• Reacţia post-raportare

After-hours: acţiunile au crescut cu 15% (aproape de maximul de 52 săptămâni), după rezultate record şi un ghidaj care a depăşit aşteptările, susţinut de noile acorduri strategice cu clienţii (SCA). Reacţia contrastează cu trimestrul precedent (scădere de 4%) şi vine după un sell-off puternic în şedinţa din 23 iunie.

Mişcarea aşteptată: +/-9,5% (implicat de opţiuni înainte de raportare)

Evoluţie: Acţiunile Micron au avut o evoluţie excepţională, cu un avans de circa 850% în ultimul an, ducând capitalizarea la peste 1 trilion de dolari. Titlul se numără printre cei mai buni performeri din indicele S&P 500 în 2026.

• Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări companie trimestrul IV fiscal

Vânzări: 50 de miliarde dolari, în creştere de la 11,3 miliarde dolari în urmă cu un an, peste aşteptările analiştilor (43,58 miliarde dolari).

EPS: 31 de dolari, peste aşteptările analiştilor (circa 24,80 dolari)

Marja brută: aproximativ 86%

Compania estimează că preţurile vor rămâne principalul motor de creştere, în timp ce volumele vor avansa moderat, pe fondul limitărilor de ofertă.

Sanjay Mehrotra, CEO:

Rezultatele record şi perspectiva şi mai puternică pentru trimestrul IV reflectă valoarea strategică a memoriei în era AI; compania investeşte la niveluri record în tehnologie, produse şi capacitate de producţie.

„Ne aşteptăm ca raportul cerere-ofertă pentru DRAM şi NAND să rămână tensionat şi dincolo de 2027”.

• Oportunităţi şi riscuri

Oportunităţi

Parteneriate: Micron a livrat deja peste 1 miliard de dolari venituri din HBM4 destinată platformei Vera Rubin a Nvidia, ramparea versiunii 12-high fiind de două ori mai rapidă decât la HBM3E. HBM4E (pe nodul 1-gamma) este aşteptată în producţie de volum în 2027, iar piaţa adresabilă pentru HBM ar putea depăşi 100 de miliarde de dolari încă din 2027.

Acorduri: Compania a semnat 16 acorduri strategice cu clienţii (SCA), reprezentând venituri minime contractate de circa 100 miliarde dolari, structurate de tip take-or-pay. Acestea aduc circa 22 miliarde dolari în depozite cash şi angajamente financiare (din care circa 18 miliarde dolari depozite cash) şi, odată executate integral, ar acoperi circa 40% din venituri la preţuri fixe sau cu plafon, transformând modelul de business dintr-unul ciclic într-unul de tip growth.

Anthropic: În iunie, Micron a anunţat un acord strategic cu Anthropic care acoperă co-proiectarea arhitecturilor de memorie şi stocare pentru AI, un acord de furnizare pentru produse de data center, adoptarea internă a modelelor Claude şi o investiţie strategică în runda Series H a Anthropic. Acordul leagă direct cererea modelelor AI de frontieră de portofoliul hardware al companiei.

Tehnologie: Nodurile 1-gamma DRAM şi G9 NAND avansează şi sunt aşteptate să devină cele mai mari ca volum din istoria companiei, iar dezvoltarea variantelor 16-Hi HBM4 (cerută de Nvidia pentru a doua jumătate a anului 2026) consolidează poziţia tehnologică în memoria AI.

Riscuri

Concurenţă: SK Hynix rămâne lider în HBM (cota estimată de circa 50-55%) şi se pregăteşte de o listare în SUA, în timp ce Samsung îşi accelerează producţia de HBM4. O creştere coordonată a capacităţii celor trei mari producători, alături de avansul producătorului chinez CXMT, ar putea normaliza preţurile după 2027.

Reglementări şi tarife: Politica comercială a SUA rămâne un factor de incertitudine: oficiali americani au semnalat posibile tarife de până la 100% pentru producătorii de memorie fără producţie locală, iar expunerea la piaţa din China şi la controalele de export poate afecta cererea şi lanţurile de aprovizionare.

Volatilitate: Titlul a arătat o volatilitate ridicată, exemplificată de scăderea de circa 12-13% din şedinţa de 23 iunie, pe fondul unui sell-off în semiconductori şi al tensiunilor legate de ETF-uri cu efect de levier din Coreea de Sud. La o evaluare de peste 1 trilion de dolari, sensibilitatea acţiunii la corecţii sectoriale şi la schimbările de sentiment privind AI rămâne ridicată.

• Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: în centrul atenţiei au stat economia acordurilor strategice (RPO de circa 100 miliarde dolari, depozite de circa 22 miliarde dolari), sustenabilitatea marjei brute peste 80% în ultimul trimestru, ritmul de ramp al HBM4 şi vizibilitatea alocării pe 2027, precum şi planul de returnare a capitalului după aniversarea acordurilor CHIPS.

Reacţia management: ton încrezător, conducerea descriind trimestrul drept excepţional. Aceasta a afirmat că cele 16 acorduri strategice vor transforma fundamental modelul de business, că se aşteaptă la condiţii de piaţă tensionate dincolo de 2027 şi că intenţionează să returneze 100% din excedentul de numerar către acţionari după 9 decembrie 2026; ţinta de cotă de piaţă în HBM este aliniată cu cea din DRAM.

Opinii: În sesiunea de întrebări, analişti de la UBS au remarcat că un RPO de circa 100 miliarde dolari pe cinci ani pare modest faţă de performanţa trimestrială, existând întrebări dacă cele circa 18 miliarde dolari în depozite pot fi cheltuite liber, conducerea confirmând că sunt nerestricţionate. JPMorgan a notat că piaţa adresabilă pentru HBM ar putea depăşi 100 miliarde dolari încă din 2027, mai devreme decât estimarea anterioară (2028).

Aşteptări: Compania accelerează extinderea capacităţii, cu un CAPEX estimat pentru 2026 de peste 25 miliarde dolari (vs 22,26 miliarde dolari estimat de analişti), faţă de 20 miliarde dolari anterior, cu cheltuieli suplimentare de aproximativ 10 miliarde dolari în perioada 2026-2027.

Preţ ţintă: În următoarele 12 luni, preţul ţintă mediu are un potenţial de scădere de 2%, la 760,2 dolari, cu o prognoză maximă de creştere de 75% şi o prognoza minimă de -82%, potrivit Alpha Spread.

Recomandări analişti: 39 Buy, 2 Hold, 1 Sell (conform WSJ)

Rating: După raportarea rezultatelor, Goldman Sachs a majorat ţinta de preţ la 1100 dolari, de la 900 de dolari anterior, în timp ce JPMorgan a crescut preţul la 550 de dolari, de la 1540 de dolari.

• Evaluare

P/E forward Micron: 17,04x, sub mediana sectorului (23,44x)

P/E peers: Broadcom (P/E de 32,71x) şi AMD (P/E de 70,41x)

Supraevaluată cu 37%, potrivit valorii instrinseci estimate în scenariul de bază de către Alpha Spread, comparativ cu ultimul preţ de tranzacţionare.