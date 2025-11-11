Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
TradeVille: Novo Nordisk - rezultate solide, dar sub aşteptări

F.A.
Ziarul BURSA #Companii / 11 noiembrie

TradeVille: Novo Nordisk - rezultate solide, dar sub aşteptări

Gigantul farmaceutic danez Novo Nordisk A/S a raportat rezultate solide pentru primele nouă luni din 2025, însă sub estimările analiştilor. Compania şi-a redus prognoza de creştere pentru a patra oară în anul curent, însă conducerea rămâne încrezătoare în businessul solid, considerând portofoliul de produse, dar şi pipeline-ul puternic de medicamente aflate în diverse stadii de cercetare şi aprobare, ca fiind cheia pentru a-şi menţine poziţia într-un mediu extrem de competitiv şi de reglementat, potrivit Departamentului de Analiză al TradeVille.

TradeVille: Novo Nordisk - rezultate solide, dar sub aşteptări

Concluzii-cheie

Rezultatele financiare la nouă luni:

Vânzări: 230 de miliarde coroane daneze (+15% anual)

Profit operaţional: 95,9 miliarde coroane daneze (+10%)

Profit net: 75 de miliarde coroane daneze (+4%)

Profit pe acţiune (EPS): 16,99 coroane daneze (+4%)

Costuri de restructurare eficientizare operaţiuni: 9 miliarde coroane daneze

Wegovy: FDA din SUA a aprobat o nouă indicaţie în tratamentul MASH

Alocare capital: Pentru 2025, un dividend intermediar de 3,75 coroane/acţiune a fost plătit în august 2025. Nu a fost iniţiat program de răscumpărare de acţiuni pentru 2025.

Segmente de activitate:

Vânzări pe segmentul tratamentelor pentru diabet: 155,8 miliarde coroane daneze (+8%)

Vânzări pe segmentul tratamentelor pentru obezitate: 59,9 miliarde coroane daneze (+41%)

Vânzări pe segmentul Boli rare: 14,3 miliarde coroane daneze (+13%)

Reacţia post-raportare

Impact: în ziua anunţării rezultatelor financiare, acţiunile NVO au înregistrat o creştere uşoară, de 0,44%, menţinându-se în zona minimului din ultimul an, 45 - 46 dolari.

Motivul: rezultate mixte şi estimări reduse pentru 2025

Randament anual (YOY): -56%; de la începutul anului (YTD): -47%

Mesaje-cheie din conferinţa cu investitorii şi perspective

Estimări:

Compania şi-a restrâns prognoza pe întregul an 2025 pentru a patra oară în acest an. Reducerea intervalelor de estimare reflectă scăderea aşteptărilor de creştere pentru tratamentele GLP-1 ale Novo Nordisk destinate diabetului şi obezităţii.

Creştere a vânzărilor între 8% şi 11% vs 8% - 14% - estimarea anterioară

Creşterea profitului operaţional între 4% şi 7% vs 4% - 10% - estimarea anterioară

Mike Doustdar, CEO Novo Nordisk:

"Deşi am restrâns perspectivele pentru întregul an şi observăm în prezent provocări competitive, nevoia neacoperită este uriaşă. Oportunitatea de volum pe termen lung în aria noastră de bază este enormă. Ne concentrăm şi mai mult pe diabet, obezitate şi comorbidităţi asociate pentru a răspunde acestei nevoi neacoperite”.

Ludovic Helfgott, Vicepreşedinte Executiv, Strategie de Produs şi Portofoliu:

”Focusul real şi prioritatea lansării Wegovy Pill este SUA şi va rămâne SUA în 2026. Suntem foarte activi în acest moment în multe pieţe din întreaga lume, nu doar în Europa, ci şi în Australia, sau în alte zone unde considerăm că facem progrese reale pe partea de telemedicină. Din nou, accelerăm curba noastră generală de experienţă în telemedicină şi credem că acest lucru va fi foarte util în momentul lansării Wegovy Pill”.

TradeVille: Novo Nordisk - rezultate solide, dar sub aşteptări

Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Novo Nordisk

Oportunităţi

Lider de piaţă: Medicamentul Wegovy destinat pierderii în greutate continuă să fie lider de piaţă, în ciuda unei concurenţe acerbe.

Acord: Preşedintele Trump a anunţat încheierea unui acord cu Novo Nordisk şi Eli Lilly pntru reducerea preţurilor medicamentelor Zepbound şi Wegovy şi includerea acestora în programele guvernamentale Medicare şi Medicaid, ceea ce le va da acces la milioane de noi pacienţi şi le va consolida poziţia de lideri.

Rezilienţa în perioadele de contracţie economică şi recesiune: Companiile farmaceutice şi de biotehnologie reprezintă un sector defensiv ce nu este afectat în mod semnificativ de şocuri economice şi de recesiuni.

Riscuri

Concurenţă: Compania se confruntă cu o concurenţă din ce în ce mai mare în domeniul pierderii în greutate, atât din partea companiilor mai mici, cât şi din partea giganţilor farmaceutici, principalul concurent fiind în prezent Eli Lilly, prin Zepbound.

Tarife: Tarifele impuse de administraţia Trump afectează vânzările şi profitabilitatea companiilor din sectorul farma. Cu toate acestea, Novo Nordisk a investit peste 24 de miliarde de dolari, în ultimii zece ani, în operaţiunile din SUA, producând în Statele Unite mai mult decât au nevoie pentru piaţa americană.

Sentimentul pieţei

Ce au urmărit analiştii: performanţa comercială şi cota de piaţă, accesul şi preţul medicamentelor în SUA, pipeline şi lansări viitoare

Ton general: precaut şi încurajator

Reacţie management: CEO-ul a reiterat angajamentul companiei de a inova şi de a răspunde nevoilor pacienţilor, evidenţiind potenţialul pe termen lung.

Preţ ţintă: 67,95 dolari, cu 41% peste preţul actual din piaţă (conform WSJ)

Recomandări analişti: 17 ”Buy”, 10 ”Hold”, 2 ”Sell”, 3 ”Overweight”, consens ”Overweight” (conform WSJ)

Evaluare

P/E FWD: 13,7 sub media sectorului (17) şi sub PER al principalului competitor, Eli Lilly (40).

Sursele menţionate de TradeVille în această analiză sunt: raport companie, SeekingAlpha, WSJ, Yahoo Finance, Bloomberg, CNBC.

Investiţia în instrumente financiare presupune riscuri specifice; performanţele anterioare nu sunt un indicator fiabil al rezultatelor viitoare. Costurile de achiziţie şi fluctuaţiile valutei pot influenţa randamentul investiţiei. Cotaţiile afişate sunt cele de la sfârşitul zilei precedente de tranzacţionare.Lista potentialelor conflicte de interese, research-uri din ultimele 12 luni. Nu există instrument financiar fără risc.

adb