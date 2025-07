TradeVille: Vistra Energy - accelerare pe segmentul nuclear

Acţiunile Vistra Energy Corp. au crescut cu 42% de la începutul anului, atingând un nou maxim istoric, pe fondul unei strategii agresive de extindere în domeniile de energie nucleară şi gaze naturale. Achiziţia integrală a Vistra Vision şi integrarea Energy Harbor au consolidat poziţia companiei ca al doilea cel mai mare producător nuclear din SUA, potrivit unui raport elaborat de Departamentul de Analiză al TradeVille.

Vistra Corp. este o companie americană integrată de energie, cu sediul în Texas. Activează în sectorul producţiei şi distribuţiei de energie, fiind una dintre cele mai mari companii competitive din acest domeniu din SUA. Pe plan de producţie, Vistra are în portofoliu atât surse nucleare, cât şi fosile. Compania a fost inclusă în S&P 500 în mai 2024, ca o recunoaştere a dimensiunii şi importanţei sale pe piaţă. Vistra are următoarele segmente operaţionale principale: Retail - furnizează energie electrică şi gaze naturale către aproximativ cinci milioane de clienţi din întreaga ţară; Producţie regională - operează centrale electrice în zone-cheie din SUA: Texas, New York, Illinois, Ohio, Pennsylvania şi California, Închidere de active - gestionează retragerea şi curăţarea centralelor şi minelor vechi, în tranziţia către o energie mai curată.

Jim Burke este preşedinte şi CEO începând cu 2022, având peste 20 de ani experienţă în industria energiei. S-a alăturat companiei în 2004 şi a ocupat roluri precum CFO, COO şi CEO al TXU Energy. A coordonat operaţiunile zilnice ale companiei, inclusiv centralele pe combustibili fosili, Vistra Zero (nuclear, regenerabile, baterii) şi divizia de retail.

În ultimele 12 luni au avut loc şapte vânzări de acţiuni printre insideri, în valoare totală de 105,6 milioane de dolari, şi o cumpărare de circa 190.000 de dolari.

Aproape 82% din acţiuni sunt deţinute de investitori instituţionali, printre cei mai mari fiind Vanguard Group (12,4%), BlackRock (8,7%) şi FMR (5,1%).

• Cererea globală de electricitate, în urcare

Cererea globală de electricitate a crescut cu 4,3% în 2024, dublu faţă de ritmul din 2023, iar generarea a urmat acelaşi trend, avansând cu peste 1.200 TWh. Peste 80% din creşterea producţiei a fost susţinută de surse curate, în special solar, hidro, eolian şi nuclear. În SUA, consumul de electricitate a crescut cu 230 TWh, reflectând cererea pentru răcire, dezvoltarea centrelor de date şi redresarea industriei. Producţia a fost dominată de gaz natural, urmat de surse regenerabile, nuclear şi cărbune. SUA a adăugat aproape 50 GW de capacitate solară şi a înregistrat o creştere de peste 10% a vânzărilor de maşini electrice, susţinute de noi modele şi credite fiscale.

Acţiunile companiilor nucleare au crescut după ce preşedintele Donald Trump a semnat ordine executive care reduc reglementările şi accelerează licenţele pentru reactoare. Măsurile vizează şi producţia de uraniu, în contextul cererii prognozate să atingă niveluri record în 2025-2026, alimentată de creşterea AI şi criptomonede. Analiştii văd energia nucleară ca esenţială în acest nou val de consum.

• Acţiunile Vistra Energy, la maxim istoric

Acţiunile Vistra Energy au atins săptămâna trecută un nou maxim istoric, după o apreciere de 42% de la începutul anului. Această evoluţie spectaculoasă vine în continuarea unui 2024 excepţional, când titlurile companiei s-au apreciat de aproape 3,6 ori. Printre factorii-cheie care au alimentat ascensiunea din 2025 se numără parteneriatul strategic cu Sunrun, prin intermediul TXU Energy, care permite agregarea energiei stocate în baterii solare rezidenţiale şi injectarea acesteia în reţea. De asemenea, investitorii au privit cu entuziasm achiziţia integrală a diviziei de energie curată Vistra Vision, compania plătind 3,3 miliarde de dolari pentru răscumpărarea participaţiei de 15% deţinută anterior de Nuveen Asset Management.

Vistra Vision a fost înfiinţată în urma achiziţiei Energy Harbor în 2023, tranzacţie prin care Vistra a devenit al doilea cel mai mare producător de energie nucleară din SUA, după Constellation Energy. Achiziţia a venit într-un moment favorabil, întrucât capacitatea nucleară de 6,4 GW s-a dovedit esenţială pe fondul creşterii accelerate a cererii de electricitate, alimentată de dezvoltarea infrastructurii AI. Astfel, ponderea energiei nucleare în producţia totală a Vistra a crescut semnificativ, de la 12,3% în primul semestru din 2023 la 23% în primul semestru 2024, ajungând în prezent la 26%.

Strategiile solide ale Vistra au fost susţinute de o creştere impresionantă de 35% a veniturilor şi de un program constant de răscumpărare de acţiuni, reflectând angajamentul managementului faţă de crearea de valoare pentru acţionari.

Printre cele mai recente evoluţii, compania a primit aprobarea Comisiei de Reglementare Nucleară din SUA (NRC) pentru prelungirea licenţei de funcţionare a centralei nucleare Perry (1.268 MW) până în 2046, cu 20 de ani peste durata iniţială. Aceasta este ultima unitate din portofoliul Vistra care obţine o astfel de extindere, toate cele şase reactoare ale companiei fiind acum autorizate să opereze timp de 60 de ani: Beaver Valley 1 şi 2 (Pennsylvania) până în 2036 şi 2047, Davis-Besse (Ohio) până în 2037, iar Comanche Peak 1 şi 2 (Texas) până în 2050 şi 2053.

În paralel, Vistra a anunţat şi achiziţia a şapte centrale moderne pe gaze naturale pentru 1,9 miliarde de dolari, totalizând 2.557 MW - o tranzacţie strategică menită să contribuie pozitiv la fluxul de numerar şi să consolideze prezenţa companiei în pieţe-cheie din SUA, notează TradeVille.

• Ce cred analiştii?

Analiştii consideră că extinderea capacităţii din sectorul nuclear are un potenţial de creştere semnificativ în următorii 3-5 ani, iar companii precum Cameco, Oklo şi BWX Technologies - care activează în zona de inginerie, echipamente şi aprovizionare cu uraniu - ar putea beneficia de cerere sporită şi putere de preţ mai mare.Totuşi, pe termen scurt, cel mai bine poziţionaţi sunt producătorii independenţi de energie nucleară, precum Constellation Energy, Vistra şi Talen Energy, datorită capacităţilor importante de producţie şi a contractelor directe încheiate cu mari consumatori de energie, cum ar fi centrele de date.

Acţiunile Vistra au un rating de ”Moderate buy”; dintre cei 14 analişti care au emis recomandări în ultimele 12 luni, 3 au ales ”Hold”, iar 11 - ”Buy”. Preţul ţintă de consens pentru acţiuni este de 76,92 dolari, cu 9,7% mai jos faţă de ultimul preţ de închidere. În ultimele patru luni, mai mulţi analişti şi-au exprimat opiniile cu privire la acţiunile Vistra: Goldman Sachs a majorat preţul ţintă de la 134 la 164 de dolari şi a menţinut o recomandare ”neutră”; Daiwa America a îmbunătăţit ratingul acţiunii la ”hold”; JPMorgan Chase & Co. a redus preţul ţintă de la 203 la 186 de dolari, menţinând o recomandare ”overweight”; Bank of America a trecut Vistra de la ”neutral” la ”buy”, însă a ajustat în jos preţul ţintă de la 164 la 152 dolari; Daiwa Capital Markets a iniţiat acoperirea Vistra cu un rating ”neutral” şi un preţ ţintă de 120 de dolari.

• Vistra: venituri în creştere cu 29%

Pentru primul trimestru al acestui an, Vistra a raportat venituri de 3,93 miliarde de dolari (+29% în ritm anual; -13,5% vs prognoze), în timp ce câştigul pe acţiune (EPS) a fost de -0,92 dolari, faţă de pierderea de 0,14 dolari din anul anterior. Avansul veniturilor a fost influenţat de creşterea volumului de clienţi, preţurile mai mari ale energiei şi integrarea completă a Energy Harbor, însă pierderile contabile din instrumente derivate şi cheltuielile operaţionale mai mari au afectat rezultatul net.

Vistra şi-a reafirmat estimarea de EBITDA ajustat pentru 2025 în intervalul 5,5 - 6,1 miliarde de dolari şi estimează pentru 2026 un nivel posibil apropiat de 7 miliarde de dolari, susţinut de performanţa operaţională solidă şi un program de hedging care acoperă aproximativ 100% din producţie pentru 2025 şi circa 90% pentru 2026.

Investiţiile planificate în proiecte solare şi de stocare se ridică la peste 700 de milioane de dolari în 2025, urmând să scadă în 2026, iar creşterea cererii de energie este prognozată la aproximativ 4% anual până în 2030, cu centrele de date generând 40% din cererea nouă. Vistra continuă să dezvolte proiecte pe gaze cu costuri competitive (aproximativ 1.000 dolari/kW) şi evaluează extinderea flotei nucleare existente cu 10% capacitate până la începutul anilor 2030.

La ultimele raportări, compania a anunţat un nou dividend în valoare de 0,215 dolari/acţiune, care se traduce printr-un randament anualizat de 0,5%. Compania şi-a reafirmat obiectivul de a distribui 300 de milioane de dolari/an sub formă de dividende, în timp ce are în plan să realizeze răscumpărări de acţiuni în sumă de cel puţin un miliard de dolari în acest an. În primul trimestru din 2025, Vistra a răscumpărat 4,5 milioane de acţiuni proprii, în valoare de aproximativ 725 de milioane de dolari. Programul de răscumpărare face parte din strategia de alocare a capitalului, împreună cu plata dividendelor şi menţinerea unei ţinte de leverage net sub 3x.

Vistra urmează să publice rezultatele pe cel de-al doilea trimestru din 2025 pe data de 7 august. Pentru al doilea trimestru din 2025, analiştii se aşteaptă la venituri în sumă de 5,1 miliarde de dolari (+30% vs primul trimestru din 2025 ; +33% vs al doilea trimestru din 2024) şi un EPS de 1,61 dolari (+87% în rirm anual) - mai mare faţă de pierderea de 0,92 dolari din trimestrul întâi al anului curent.

• Vistra Energy pe grafic: avans de peste 40%

De la începutul anului şi până acum (YTD), acţiunile Vistra au înregistrat o creştere de +42,6%, în timp ce aprecierea din ultimele 12 luni s-a ridicat la 114,6%. Piaţa din SUA, reprezentată de indicele S&P 500, a crescut cu 6,4% YTD şi cu 12,1% anual. După ce s-a apropiat din nou de maximul istoric, acţiunile Vistra se tranzacţionează acum sub linia de rezistenţă, marcând o perioadă de consolidare a preţului. Având în vedere apropierea de o zonă de supracumpărare, indicată de RSI, dar şi rezistenţa puternică de la nivelul maximului istoric, este probabil ca pe termen scurt acţiunile să se tranzacţioneaze între 180 şi 200 de dolari.

• Oportunităţi şi riscuri ale investiţiei în Vistra

Oportunităţi

Expunere solidă la energia nucleară: Vistra este al doilea cel mai mare producător de energie nucleară din SUA, cu o capacitate de peste 6.500 MW şi toate cele şase reactoare licenţiate până la 60 de ani. Cererea tot mai mare de electricitate pentru AI şi centre de date favorizează această expunere.

Achiziţii strategice şi diversificare geografică: Preluarea Energy Harbor şi a şapte centrale pe gaze naturale (2.600 MW) pentru 1,9 miliarde de dolari adaugă capacitate modernă şi flexibilă, diversificând operaţiunile în pieţe competitive cheie din SUA.

Creştere susţinută a veniturilor şi program agresiv de returnare a capitalului: Veniturile au crescut cu circa 30% anual în primele trei luni din 2025, iar compania a anunţat dividende de 300 de milioane de dolari şi răscumpărări de cel puţin un miliard de dolari anual, semn al încrederii în fluxurile viitoare.

Susţinere politică pentru energie nucleară şi gaze: Ordinele executive semnate de administraţia Trump în 2025 sprijină expansiunea nucleară şi producţia de combustibili fosili, domenii unde Vistra este puternic implicată.

Riscuri

Scăderea profitabilităţii pe termen scurt: În primele trei luni din 2025, Vistra a raportat o pierdere netă de 268 de milioane dde dolari, deşi EBITDA ajustat a fost peste aşteptări. Acest contrast ridică întrebări privind volatilitatea câştigurilor contabile.

Evaluare ridicată pe termen scurt: Multiplii de evaluare (P/E de aproape 30x, EV/EBITDA de 12,4x) sunt mult peste media ultimilor cinci ani, sugerând un risc de corecţie dacă performanţa viitoare nu confirmă aşteptările.

Valoare intrinsecă: Conform evaluării AlphaSpread, acţiunile Vistra sunt supraevaluate de către piaţă cu 12%, ceea ce sugerează că preţul ar putea fi expus la o presiune de scădere.

Sensibilitate la preţul uraniului: Deşi are contracte până în 2029, creşterea preţurilor uraniului ar putea afecta marjele în sectorul nuclear, în special dacă Vistra îşi extinde capacitatea în anii următori.

Risc politic şi de reglementare: Susţinerea actuală pentru energie nucleară şi gaze depinde în mare măsură de administraţia SUA. O schimbare de guvern ar putea inversa trendul de susţinere şi impacta direct strategiile companiei.