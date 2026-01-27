Traficul de automarfare la frontiera cu Serbia, perturbat de proteste ale transportatorilor

Traficul automarfarelor la frontiera României cu Serbia, prin punctele de trecere Jimbolia, Moraviţa şi Porţile de Fier I, este afectat din cauza protestelor transportatorilor pe teritoriul Serbiei, potrivit unui comunicat transmis de Poliţia de Frontieră.

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a luat măsuri pentru gestionarea situaţiei, monitorizând permanent traficul, menţinând legătura cu autorităţile sârbe şi aplicând măsuri operative pentru fluidizarea circulaţiei, în funcţie de evoluţia situaţiei, conform comunicatului.

Punctele de trecere rămân deschise pentru autoturisme, care circulă pe benzi separate de cele pentru automarfare. Autorităţile au intensificat informarea participanţilor la trafic pentru a reduce timpii de aşteptare şi a preveni blocajele, se arată în comunicat.

Poliţia de Frontieră recomandă transportatorilor şi şoferilor să consulte aplicaţia Trafic Online şi canalele oficiale ale instituţiei pentru informaţii actualizate, să utilizeze, dacă este posibil, puncte alternative de trecere sau rute ocolitoare, să îşi planifice călătoria cu timp suficient având în vedere posibile întârzieri şi să respecte indicaţiile poliţiştilor şi ale autorităţilor implicate, potrivit comunicatului.

De asemenea, Poliţia de Frontieră Română va transmite informaţii actualizate despre evoluţia traficului şi măsurile dispuse.