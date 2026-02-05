Tratatul nuclear între Statele Unite şi Rusia expiră

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a îndemnat miercuri Washingtonul şi Moscova să ajungă rapid la un acord privind un nou tratat de dezarmare nucleară, în contextul în care acordul existent expiră „astăzi, la miezul nopţii (GMT)”, marcând „un moment grav pentru pacea şi securitatea internaţională”, relatează news.ro.

„Această destrămare a deceniilor de realizări nu putea surveni într-un moment mai prost - riscul utilizării unei arme nucleare este la cel mai înalt nivel din ultimele decenii", a avertizat Antonio Guterres, care „îndeamnă cele două state să revină fără întârziere la masa negocierilor şi să convină asupra unui nou cadru".

De la Războiul Rece, acordurile de control al armamentului nuclear au legat Statele Unite şi Rusia, cele două puteri deţinând în prezent peste 80% din ogivele nucleare din lume.

Cel mai recent dintre aceste acorduri, New START, semnat în 2010, limita fiecare parte la 800 de lansatoare şi bombardiere grele şi la 1.550 de ogive strategice ofensive desfăşurate, prevăzând şi un mecanism de verificare.

Expirarea tratatului marchează tranziţia către un ordin nuclear mai puţin reglementat, în condiţiile în care inspecţiile au fost suspendate în 2023 din cauza ofensivei ruseşti la scară largă lansate în Ucraina în februarie 2022.

„Pentru prima dată în mai bine de jumătate de secol, ne confruntăm cu o lume fără nicio limită restrictivă asupra arsenalelor nucleare strategice ale Federaţiei Ruse şi ale Statelor Unite ale Americii", a deplâns şeful ONU.

Totodată, în 2019, Statele Unite s-au retras dintr-un important tratat de dezarmare încheiat în 1987 cu Rusia, privind armele nucleare cu rază intermediară de acţiune (INF).