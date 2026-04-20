Trump: ”Israelul nu m-a convins niciodată să intru în război împotriva Iranului”

Preşedintele american Donald Trump a respins luni afirmaţiile potrivit cărora ar fi fost influenţat de Israel să atace Iranul, după apariţia unor informaţii care sugerau că premierul Benjamin Netanyahu ar fi jucat un rol în decizia Washingtonului, potrivit Associated Press.

Înainte şi pe durata celor şapte săptămâni de conflict, Trump a fost criticat atât de opoziţie, cât şi de o parte dintre susţinătorii săi, fiind acuzat că a urmat linia Israelului în confruntarea cu Iranul, notează Associated Press.

Liderul de la Casa Albă a respins aceste acuzaţii, susţinând pe reţelele de socializare că presa promovează o „poveste falsă”. „Israelul nu m-a convins niciodată să intru în război împotriva Iranului, iar consecinţele atacului Hamas din 7 octombrie 2023 nu au făcut decât să-mi întărească convingerea de-o viaţă că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

În paralel, tabloidul The New York Post l-a citat pe preşedinte afirmând, într-un interviu, că vicepreşedintele J.D. Vance urmează să se deplaseze în Pakistan pentru negocieri privind conflictul, alături de emisarul Steve Witkoff şi de Jared Kushner. „Se îndreaptă deja acolo” şi „vor ajunge în această seară”, a declarat Trump.

Associated Press subliniază însă că nu este clar dacă aceste afirmaţii reflectă o situaţie concretă sau o declaraţie generală, în condiţiile în care oficialii administraţiei americane au refuzat să confirme dacă Vance se află într-adevăr în drum spre Islamabad.

Pe plan diplomatic, ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a discutat luni cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, îndemnând la continuarea eforturilor diplomatice pentru soluţionarea disputelor, a anunţat Islamabadul. Ministerul pakistanez nu a precizat dacă a fost abordată reluarea negocierilor dintre Iran şi Statele Unite, dar a menţionat angajamentul părţilor de a menţine un contact strâns.

În acelaşi timp, ministrul pakistanez de Interne, Mohsin Naqvi, l-a informat pe ambasadorul Iranului la Islamabad, Reza Amiri Moghaddam, despre pregătirile pentru posibile negocieri de pace, cele două părţi subliniind necesitatea unei soluţii durabile prin mijloace diplomatice.

Discuţiile au avut loc la scurt timp după ce Naqvi a prezentat aceleaşi pregătiri însărcinatei cu afaceri a SUA la Islamabad, Natalie Baker. Oficialul pakistanez a făcut parte, de altfel, din delegaţia condusă de şeful Statului Major al armatei pakistaneze, Asim Munir, care a efectuat săptămâna trecută o vizită la Teheran pentru a sprijini reluarea dialogului dintre Iran şi Statele Unite.

Ambasadorul iranian a salutat rolul „pozitiv şi constructiv” al Pakistanului în eforturile de dezescaladare.

Potrivit a doi oficiali pakistanezi citaţi de Associated Press sub protecţia anonimatului, Iranul şi-a exprimat disponibilitatea de a trimite o delegaţie la o a doua rundă de negocieri cu SUA, posibil chiar în această săptămână, la Islamabad. Aceştia au avertizat însă că perspectivele rămân incerte şi au cerut prudenţă în evaluarea şanselor unei întâlniri.

Oficialii au subliniat că, din motive de securitate, nu vor fi făcute publice detalii privind deplasările delegaţiilor şi au îndemnat presa să evite speculaţiile legate de calendarul negocierilor, în condiţiile în care procesul diplomatic rămâne unul fluid.