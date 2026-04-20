Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump: ”Israelul nu m-a convins niciodată să intru în război împotriva Iranului”

S.B.
Internaţional / 20 aprilie, 19:17

Preşedintele american Donald Trump a respins luni afirmaţiile potrivit cărora ar fi fost influenţat de Israel să atace Iranul, după apariţia unor informaţii care sugerau că premierul Benjamin Netanyahu ar fi jucat un rol în decizia Washingtonului, potrivit Associated Press.

Înainte şi pe durata celor şapte săptămâni de conflict, Trump a fost criticat atât de opoziţie, cât şi de o parte dintre susţinătorii săi, fiind acuzat că a urmat linia Israelului în confruntarea cu Iranul, notează Associated Press.

Liderul de la Casa Albă a respins aceste acuzaţii, susţinând pe reţelele de socializare că presa promovează o „poveste falsă”. „Israelul nu m-a convins niciodată să intru în război împotriva Iranului, iar consecinţele atacului Hamas din 7 octombrie 2023 nu au făcut decât să-mi întărească convingerea de-o viaţă că Iranul nu poate avea niciodată o armă nucleară”, a scris Trump pe platforma sa Truth Social.

În paralel, tabloidul The New York Post l-a citat pe preşedinte afirmând, într-un interviu, că vicepreşedintele J.D. Vance urmează să se deplaseze în Pakistan pentru negocieri privind conflictul, alături de emisarul Steve Witkoff şi de Jared Kushner. „Se îndreaptă deja acolo” şi „vor ajunge în această seară”, a declarat Trump.

Associated Press subliniază însă că nu este clar dacă aceste afirmaţii reflectă o situaţie concretă sau o declaraţie generală, în condiţiile în care oficialii administraţiei americane au refuzat să confirme dacă Vance se află într-adevăr în drum spre Islamabad.

Pe plan diplomatic, ministrul pakistanez de Externe, Ishaq Dar, a discutat luni cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, îndemnând la continuarea eforturilor diplomatice pentru soluţionarea disputelor, a anunţat Islamabadul. Ministerul pakistanez nu a precizat dacă a fost abordată reluarea negocierilor dintre Iran şi Statele Unite, dar a menţionat angajamentul părţilor de a menţine un contact strâns.

În acelaşi timp, ministrul pakistanez de Interne, Mohsin Naqvi, l-a informat pe ambasadorul Iranului la Islamabad, Reza Amiri Moghaddam, despre pregătirile pentru posibile negocieri de pace, cele două părţi subliniind necesitatea unei soluţii durabile prin mijloace diplomatice.

Discuţiile au avut loc la scurt timp după ce Naqvi a prezentat aceleaşi pregătiri însărcinatei cu afaceri a SUA la Islamabad, Natalie Baker. Oficialul pakistanez a făcut parte, de altfel, din delegaţia condusă de şeful Statului Major al armatei pakistaneze, Asim Munir, care a efectuat săptămâna trecută o vizită la Teheran pentru a sprijini reluarea dialogului dintre Iran şi Statele Unite.

Ambasadorul iranian a salutat rolul „pozitiv şi constructiv” al Pakistanului în eforturile de dezescaladare.

Potrivit a doi oficiali pakistanezi citaţi de Associated Press sub protecţia anonimatului, Iranul şi-a exprimat disponibilitatea de a trimite o delegaţie la o a doua rundă de negocieri cu SUA, posibil chiar în această săptămână, la Islamabad. Aceştia au avertizat însă că perspectivele rămân incerte şi au cerut prudenţă în evaluarea şanselor unei întâlniri.

Oficialii au subliniat că, din motive de securitate, nu vor fi făcute publice detalii privind deplasările delegaţiilor şi au îndemnat presa să evite speculaţiile legate de calendarul negocierilor, în condiţiile în care procesul diplomatic rămâne unul fluid.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

20 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 20 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

20 aprilie
Ediţia din 20.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Curs valutar BNR

20 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0989
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3341
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5471
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8558
Gram de aur (XAU)Gram de aur668.4279

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro
rod-print.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

