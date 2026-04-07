Trump: ”O întreagă civilizaţie va pieri în această seară”

S.B.
Internaţional / 7 aprilie, 17:28

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, intensifică din nou presiunile asupra Iranului, avertizând pe platforma Truth Social, cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului lansat cu o zi înainte, că „o întreagă civilizaţie va dispărea în această seară” în lipsa unui acord care să pună capăt conflictului, relatează CNN.

„O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără posibilitatea de a mai fi readusă vreodată”, a transmis Donald Trump marţi dimineaţă (ora Washingtonului) pe Truth Social. „Nu îmi doresc acest lucru, dar este foarte probabil să se întâmple”, a adăugat el, în contextul în care termenul-limită impus Teheranului urma să expire la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 3:00, ora României).

Potrivit sursei citate, liderul de la Casa Albă a descris momentul ca fiind unul decisiv la scară istorică: „Vom afla în această seară, unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă şi complexă a lumii. 47 de ani de şantaj, corupţie şi moarte se vor încheia în sfârşit. Dumnezeu să binecuvânteze marele popor al Iranului!”, a scris Trump, sugerând iminenţa unei acţiuni militare de amploare împotriva „civilizaţiei” la care făcuse referire anterior.

Cu toate acestea, în stilul său caracteristic, Trump introduce şi o notă de ambiguitate, lăsând deschisă posibilitatea unei schimbări de curs. Acesta susţine că la Teheran ar fi avut loc o transformare la nivelul conducerii, unde ar fi apărut „minţi mai inteligente şi mai puţin radicalizate”. „Acum că avem o schimbare completă şi totală de regim, în care predomină minţi diferite, mai inteligente şi mai puţin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluţionar şi genial, CINE ŞTIE?”, a scris Trump, folosind majuscule pentru a-şi accentua mesajul.

Între timp, chiar înainte de expirarea ultimatumului, mai multe obiective din Iran au fost deja lovite marţi, inclusiv două poduri şi ţinte militare situate pe insula Kharg. Potrivit unui oficial american citat de Reuters, aceste atacuri nu au afectat infrastructura petrolieră.

Opinia Cititorului ( 6 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:14)

    Totul depinde de ayatollah. care a decis sa apere centralele cu.. oameni neinarmati. Pt ca , cu altceva n-au cu ce.

    Deci minciunica iese la suprafata ca uleiul. Impotriva lui "Marele si Micul Satan" nu te duci cu oamenii neinarmati, bazandu-te pe indurarea si omenia lui "Satan". Este? 

    Acuma, eu am shortat petrol ca ma gandesc , ayato e numa prefacut nebun nu chiar nebun nebun. De altfel tot regimul e prefacut nebun nu nebun, 4000 de odrasle a astora cu "moarte America" locuiesc cu acte in regula in .. America.  

    Si Khamenei jr are proprietati de lux prin.. Londra.

    Nu in Gaza, nu in Liban, la Londra. Deci mna asta cu "moarte infidelilor" si etc, le consider praf in ochi pt fraieri. Vor semna un deal. Sau nu ,sa vedem. 

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 21:31)

      Pai,cica ayatollahul e in coma profunda,nu poate sa zica nimic,nici proprietatile din Londra nu-i folosesc(nu-i aduc nici sanatatea ,nici familia inapoi),gardienii fac toata caterinca.Si pe grangurii astia vad ca ii trimit israelienii la mos Ali unul cate unul,chiar si in grup!

      1.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 22:42)

      Te-ai grabit cu shortat petrol .

      Parerea mea, ca nu sunt de aici 

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 19:52)

    Un incult vorbeste despre cum va sterge el o civilizatie . Este nebun ,dar mai degraba prost , civilizatia persana este una , un regim ticalos e alta . Vai de capul ei , America , cine a ajuns sa te conduca .

    1. 2.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 22:13)

      Corect

      2.2.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 2)
      (mesaj trimis de anonim în data de 07.04.2026, 23:02)

      Trump este un criminal, un nenorocit care a protejat genocidul din Gaza.

Curs valutar BNR

07 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0963
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.4068
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5200
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8481
Gram de aur (XAU)Gram de aur661.6256

adb