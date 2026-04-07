Trump: ”O întreagă civilizaţie va pieri în această seară”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, intensifică din nou presiunile asupra Iranului, avertizând pe platforma Truth Social, cu doar câteva ore înainte de expirarea ultimatumului lansat cu o zi înainte, că „o întreagă civilizaţie va dispărea în această seară” în lipsa unui acord care să pună capăt conflictului, relatează CNN.

„O întreagă civilizaţie va pieri în această seară, fără posibilitatea de a mai fi readusă vreodată”, a transmis Donald Trump marţi dimineaţă (ora Washingtonului) pe Truth Social. „Nu îmi doresc acest lucru, dar este foarte probabil să se întâmple”, a adăugat el, în contextul în care termenul-limită impus Teheranului urma să expire la ora 20:00, ora Washingtonului (miercuri, ora 3:00, ora României).

Potrivit sursei citate, liderul de la Casa Albă a descris momentul ca fiind unul decisiv la scară istorică: „Vom afla în această seară, unul dintre cele mai importante momente din istoria lungă şi complexă a lumii. 47 de ani de şantaj, corupţie şi moarte se vor încheia în sfârşit. Dumnezeu să binecuvânteze marele popor al Iranului!”, a scris Trump, sugerând iminenţa unei acţiuni militare de amploare împotriva „civilizaţiei” la care făcuse referire anterior.

Cu toate acestea, în stilul său caracteristic, Trump introduce şi o notă de ambiguitate, lăsând deschisă posibilitatea unei schimbări de curs. Acesta susţine că la Teheran ar fi avut loc o transformare la nivelul conducerii, unde ar fi apărut „minţi mai inteligente şi mai puţin radicalizate”. „Acum că avem o schimbare completă şi totală de regim, în care predomină minţi diferite, mai inteligente şi mai puţin radicalizate, poate că se va întâmpla ceva revoluţionar şi genial, CINE ŞTIE?”, a scris Trump, folosind majuscule pentru a-şi accentua mesajul.

Între timp, chiar înainte de expirarea ultimatumului, mai multe obiective din Iran au fost deja lovite marţi, inclusiv două poduri şi ţinte militare situate pe insula Kharg. Potrivit unui oficial american citat de Reuters, aceste atacuri nu au afectat infrastructura petrolieră.