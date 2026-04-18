Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump: ”SUA vor recupera uraniul îmbogăţit din Iran”

S.B.
Internaţional / 18 aprilie, 10:20

Trump: ”SUA vor recupera uraniul îmbogăţit din Iran”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat Reuters, că Statele Unite intenţionează să coopereze cu Iranul pentru recuperarea uraniului îmbogăţit şi transferul acestuia pe teritoriul american.

„Ne vom organiza şi vom lucra împreună cu Iranul, într-un mod calm şi controlat. Vom merge acolo, vom începe săpăturile cu echipamente grele şi îl vom aduce înapoi în Statele Unite”, a afirmat Trump în cadrul discuţiei telefonice.

Potrivit Reuters, liderul de la Casa Albă a făcut referire la „praf nuclear”, despre care a spus că va fi recuperat „foarte curând”.

Autorităţile de la Teheran au respins însă această variantă. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat la televiziunea de stat că Iranul nu a acceptat şi nu va accepta transferul uraniului îmbogăţit către SUA.

„Uraniul îmbogăţit al Iranului nu va fi mutat nicăieri; un transfer către Statele Unite nu a fost niciodată o opţiune pentru noi”, a subliniat oficialul iranian.

Referirea lui Trump la „praf nuclear” vizează, potrivit declaraţiilor sale, materialul rămas după bombardamentele efectuate de Statele Unite şi Israel asupra instalaţiilor nucleare iraniene în iunie anul trecut.

Estimările indică faptul că Iranul dispune de peste 400 de kilograme de uraniu îmbogăţit până la o puritate de 60%, iar dosarul nuclear rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor dintre Washington şi Teheran.

Trump a reiterat că unul dintre obiectivele principale ale războiului a fost împiedicarea Iranului de a obţine arma nucleară, în timp ce Teheranul susţine că programul său de îmbogăţire a uraniului are exclusiv scopuri civile.

Preşedintele american, care s-a declarat optimist în privinţa unui acord, a precizat că blocada navală impusă Iranului va fi menţinută până la finalizarea negocierilor.

„Cred că acordul va fi încheiat foarte repede. Relaţiile noastre cu Iranul sunt foarte bune”, a spus Trump.

Acesta a adăugat că vor mai fi necesare discuţii suplimentare, care ar putea avea loc „probabil în weekend”, şi a menţionat că ar putea ajunge la Islamabad după încheierea unui acord, fără a lua însă o decizie finală în acest sens.

Totodată, Trump a afirmat că Statele Unite colaborează cu Iranul pentru eliminarea minelor din Strâmtoarea Ormuz.

În ceea ce priveşte informaţiile potrivit cărora Washingtonul ar lua în calcul un acord de 20 de miliarde de dolari pentru uraniu, liderul american le-a respins categoric: „Este complet fals. Nu se plăteşte niciun ban.”

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

17 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 17 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Ziarul BURSA

17 aprilie
Ediţia din 17.04.2026

Consultă arhiva ziarului
Stiri Locale

Curs valutar BNR

17 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0987
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3229
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5267
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8502
Gram de aur (XAU)Gram de aur666.0444

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

JURNAL BURSIER

mai multe articole

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

