Trump: ”SUA vor recupera uraniul îmbogăţit din Iran”

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri, într-un interviu acordat Reuters, că Statele Unite intenţionează să coopereze cu Iranul pentru recuperarea uraniului îmbogăţit şi transferul acestuia pe teritoriul american.

„Ne vom organiza şi vom lucra împreună cu Iranul, într-un mod calm şi controlat. Vom merge acolo, vom începe săpăturile cu echipamente grele şi îl vom aduce înapoi în Statele Unite”, a afirmat Trump în cadrul discuţiei telefonice.

Potrivit Reuters, liderul de la Casa Albă a făcut referire la „praf nuclear”, despre care a spus că va fi recuperat „foarte curând”.

Autorităţile de la Teheran au respins însă această variantă. Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baghaei, a declarat la televiziunea de stat că Iranul nu a acceptat şi nu va accepta transferul uraniului îmbogăţit către SUA.

„Uraniul îmbogăţit al Iranului nu va fi mutat nicăieri; un transfer către Statele Unite nu a fost niciodată o opţiune pentru noi”, a subliniat oficialul iranian.

Referirea lui Trump la „praf nuclear” vizează, potrivit declaraţiilor sale, materialul rămas după bombardamentele efectuate de Statele Unite şi Israel asupra instalaţiilor nucleare iraniene în iunie anul trecut.

Estimările indică faptul că Iranul dispune de peste 400 de kilograme de uraniu îmbogăţit până la o puritate de 60%, iar dosarul nuclear rămâne unul dintre cele mai sensibile puncte ale negocierilor dintre Washington şi Teheran.

Trump a reiterat că unul dintre obiectivele principale ale războiului a fost împiedicarea Iranului de a obţine arma nucleară, în timp ce Teheranul susţine că programul său de îmbogăţire a uraniului are exclusiv scopuri civile.

Preşedintele american, care s-a declarat optimist în privinţa unui acord, a precizat că blocada navală impusă Iranului va fi menţinută până la finalizarea negocierilor.

„Cred că acordul va fi încheiat foarte repede. Relaţiile noastre cu Iranul sunt foarte bune”, a spus Trump.

Acesta a adăugat că vor mai fi necesare discuţii suplimentare, care ar putea avea loc „probabil în weekend”, şi a menţionat că ar putea ajunge la Islamabad după încheierea unui acord, fără a lua însă o decizie finală în acest sens.

Totodată, Trump a afirmat că Statele Unite colaborează cu Iranul pentru eliminarea minelor din Strâmtoarea Ormuz.

În ceea ce priveşte informaţiile potrivit cărora Washingtonul ar lua în calcul un acord de 20 de miliarde de dolari pentru uraniu, liderul american le-a respins categoric: „Este complet fals. Nu se plăteşte niciun ban.”