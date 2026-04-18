Trump: ”Xi Jinping este foarte mulţumit că strâmtoarea Ormuz este deschisă şi/sau se deschide rapid”

Donald Trump a afirmat, într-o serie de mesaje publicate pe reţelele sociale, că preşedintele Chinei, Xi Jinping, este „foarte mulţumit” de faptul că Strâmtoarea Ormuz „este deschisă şi/sau se va redeschide rapid”, relatează CNN.

Totodată, liderul american a indicat că viitoarea sa vizită în China ar putea avea o semnificaţie majoră, descriind întâlnirea cu Xi Jinping drept „specială şi, posibil, istorică”, adăugând că „se vor realiza multe lucruri”.

Declaraţiile vin după ce ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a anunţat că traficul comercial prin Strâmtoarea Ormuz este „complet deschis” pe durata rămasă a armistiţiului, ceea ce l-a determinat pe Trump să salute această evoluţie, subliniind însă că blocada navală impusă de Statele Unite Iranului va rămâne în vigoare până la încheierea integrală a conflictului.

Preşedintele american a mai susţinut că Iranul ar fi acceptat să nu mai închidă niciodată această rută strategică, însă informaţia nu a fost confirmată independent.