Trump: „Fără mine, NATO ar fi căzut în uitarea istoriei”

Preşedintele american Donald Trump a susţinut marţi că „nicio persoană, sau niciun preşedinte, nu a făcut pentru NATO mai mult” decât a făcut el, într-un nou mesaj pe social media adresat ţărilor membre ale Alianţei Nord-Atlantice, pe unele dintre care le-a ameninţat cu taxe vamale dacă se opun planurilor sale de a anexa insula arctică Groenlanda, potrivit EFE.

„Nicio persoană, sau niciun preşedinte, nu a făcut pentru NATO mai mult decât preşedintele Donald J. Trump. Dacă nu aş fi venit eu, astăzi NATO nu ar mai fi existat! Ar fi căzut în uitarea istoriei. Trist, dar ADEVĂRAT!”, a scris Trump într-un scurt mesaj pe reţeaua sa de socializare Truth Social, în timp ce relaţiile transatlantice trec printr-un moment neobişnuit de tensiuni în urma planurilor sale ca SUA să preia controlul asupra Groenlandei, conform sursei citate.

În faţa acestor intenţii ale lui Trump de a cumpăra sau - dacă Danemarca îşi menţine refuzul de a o vinde - de a anexa cu forţa această insulă importantă strategic şi bogată în resurse minerale, inclusiv pământuri rare, o serie de state europene, printre care Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda, şi-au exprimat „deplina solidaritate” cu Danemarca şi unele au trimis în Groenlanda contingente militare simbolice care însumează numai câteva zeci de soldaţi, a relatat EFE.