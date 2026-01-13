Trump: „Patrioţi iranieni, continuaţi protestele!”

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a încurajat marţi pe iranienii care manifestează în stradă de mai bine de două săptămâni să continue protestele până la răsturnarea regimului, promiţând că „ajutorul este pe drum”, fără a da însă mai multe detalii, potrivit Hotnews.

Preşedintele american a precizat totodată că a „anulat toate întâlnirile cu oficialii iranieni până când nu vor înceta uciderile fără sens ale protestatarilor”, a mai relatat sursa citată.

În urmă cu o zi, Trump a anunţat impunerea unei taxe vamale de 25%, în SUA, pentru orice ţară care face comerţ cu Iranul, pe fondul represiunii violente a Teheranului împotriva valului de proteste care a cuprins ţara din Orientul Mijlociu, conform Hotnews.