Trump a discutat cu Zelenski, în timpul zborului de întoarcere la Washington

Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, potrivit news.ro.
”Trump vorbeşte în prezent cu liderii NATO”, a mai declarat Leavitt.
Potrivit unei purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Trump i-a informat pe Zelenski şi pe liderii europeni despre întâlnirea cu Putin.
Convorbirea, la care au mai participat preşedintele Comisiei Ursula von der Leyen, preşedintele francez Emmanuel Macron, cancelarul german Friedrich Merz, premierul britanic Keir Starmer şi secretarul general al NATO Mark Rutte, a durat „puţin peste o oră”, a anunţat sursa menţionată.
Avionul Air Force One al lui Donald Trump a revenit la Washington, din Alaska, unde s-a întâlnit cu preşedintele rus Vladimir Putin.
Opinia Cititorului ( 1 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 16.08.2025, 10:41)
"Cel mai bogat cersetor al lumii este Volodimir Zelenszki",
afirma fostul coleg de partid Artyom Dmitruk, care
sustine ca "gasca pesedintelul au castigat 50 miliarde $"
datorita razboiului cu rusii.