Trump admite că Putin ar putea refuza un acord de pace, deşi îl consideră „obosit” de războiul din Ucraina

Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că speră ca Vladimir Putin „să se comporte bine” şi să facă paşi spre încheierea războiului din Ucraina, dar a recunoscut că este posibil ca liderul de la Kremlin să nu dorească semnarea unui acord, scrie Reuters, de la care relatăm cele e urmează.

„Cred că Putin s-a săturat. Cred că toţi s-au săturat, dar nu se ştie niciodată. Este posibil să nu vrea să încheie un acord”, a afirmat Trump într-un interviu la Fox News, avertizând că preşedintele rus se va confrunta cu o „situaţie dificilă” dacă va refuza negocierile.

Declaraţiile au fost făcute la o zi după întâlnirea de la Casa Albă cu Volodimir Zelenski şi mai mulţi lideri europeni, în cadrul căreia Trump a anunţat pregătirea unei reuniuni bilaterale Putin-Zelenski, urmată de un summit trilateral cu participarea sa. Cancelarul german Friedrich Merz a confirmat că liderul rus a acceptat o asemenea întâlnire în următoarele două săptămâni, conform sursei citate.

În privinţa garanţiilor de securitate cerute de Ucraina, Trump a precizat că Europa este dispusă să trimită trupe, dar Statele Unite nu vor face acest lucru, oferind doar alte forme de sprijin, „probabil de transport aerian”. „Va exista o formă de securitate. Nu poate fi NATO”, a subliniat liderul american.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că detaliile garanţiilor vor fi puse „pe hârtie şi oficializate” în următoarea săptămână, subliniind că eventualele concesii teritoriale rămân „o chestiune între mine şi Putin”.