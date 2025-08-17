Trump afirmă că se fac ”progrese majore” în relaţia cu Rusia

Donald Trump a lăudat duminică 'mari progrese' realizate în relaţia cu Rusia pentru a face să avanseze un plan de pace în Ucraina, informează Agerpres.

'Mari progrese (în relaţia) cu Rusia. Rămâneţi conectaţi!', a anunţat preşedintele american pe reţeaua sa socială Truth Social, după ce summitul de vineri de la Anchorage cu Vladimir Putin nu s-a încheiat cu niciun anunţ concret în ceea ce priveşte încetarea focului în Ucraina.

Întâlnirea din Alaska între preşedinţii Trump şi Putin nu s-a soldat cu rezultate concrete, cei doi lideri încheind discuţiile fără a face vreo declaraţie despre o posibilă încetare a focului în Ucraina şi fără a anunţa rezultate concrete.

Rusia vrea ca Ucraina să-i cedeze patru regiuni ocupate parţial de forţele sale (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), în afară de peninsula Crimeea anexată deja de Moscova în 2014, şi să renunţe la livrările de arme occidentale către Kiev şi la orice intenţie de aderare la NATO.

Aceste cerinţe sunt inacceptabile pentru Kiev, care doreşte o încetare necondiţionată şi imediată a focului şi garanţii de securitate solide.