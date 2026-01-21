Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Trump ameninţă că Iranul va fi ”şters” de pe hartă

T.B.
Internaţional / 21 ianuarie, 08:16

Trump ameninţă că Iranul va fi ”şters” de pe hartă

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marţi că Iranul ar fi „şters de pe hartă” dacă Teheranul ar orchestra asasinarea sa, relatează AFP.

Potrivit AFP, afirmaţia vine ca reacţie la ameninţările formulate de un ofiţer iranian de rang înalt.

„Am dat ordine foarte clare. Dacă se întâmplă ceva, îi vor şterge de pe suprafaţa Pământului”, a declarat Donald Trump într-un interviu acordat postului News Nation, difuzat marţi, potrivit AFP.

AFP notează că liderul american a sugerat astfel un răspuns extrem în cazul unui atentat împotriva sa.

Anterior, generalul iranian Abolfazl Shekarchi îl ameninţase cu moartea pe preşedintele SUA, informează AFP.

Conform AFP, ameninţarea a fost formulată în contextul în care Washingtonul ar fi luat în calcul o eventuală acţiune împotriva ayatollahului Ali Khamenei.

„Trump ştie că, dacă se va pune mâna pe conducătorul nostru, nu vom tăia doar acea mână, iar acestea nu sunt vorbe în vânt”, a declarat Shekarchi pentru presa de stat iraniană, citat de AFP.

AFP subliniază că declaraţiile generalului iranian au fost percepute drept un avertisment direct la adresa liderului de la Casa Albă.

Preşedintele american a ameninţat în repetate rânduri cu o intervenţie militară pentru a pune capăt reprimării mişcării de contestare izbucnite la 28 decembrie, relatează AFP.

Potrivit AFP, aceste proteste sunt considerate unele dintre cele mai ample de la proclamarea Republicii Islamice în 1979.

Mai multe voci din diaspora iraniană au sugerat ca Washingtonul să întreprindă „acţiuni extrem de ţintite” împotriva regimului de la Teheran, notează AFP.

AFP precizează că printre acestea se numără şi laureata Premiului Nobel pentru Pace din 2003, Shirin Ebadi.

La scurt timp după revenirea sa la Casa Albă, în urmă cu aproximativ un an, Donald Trump ameninţase deja că va „anihila” Iranul dacă Teheranul ar atenta la viaţa sa, relatează AFP.

Conform AFP, aceste declaraţii se înscriu într-un lung şir de avertismente dure lansate de liderul american la adresa autorităţilor iraniene.

Opinia Cititorului ( 3 )

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 21.01.2026, 08:20)

    Lumea e condusa de nebuni si criminali ca Trump si Putin.

    Acord

    Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 21.01.2026, 08:48)

      cine l-a ales pe Trump?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

      1.2.  Intrebare la 1.1 (răspuns la opinia nr. 1.1)
      (mesaj trimis de N&D în data de 21.01.2026, 09:04)

      Dar pe Putin?

      Acord

      Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

