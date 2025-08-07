Trump anunţă o posibilă întâlnire cu Putin

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că „există multe posibilităţi” pentru o întâlnire „foarte curând” cu omologul său rus, Vladimir Putin, în încercarea de a pune capăt războiului din Ucraina, transmite EFE, de la care relatăm cele ce urmează.

Declaraţiile au fost făcute în Biroul Oval, la scurt timp după ce Casa Albă a confirmat că liderul de la Washington doreşte o întrevedere bilaterală cu Putin săptămâna viitoare, urmată de o posibilă întâlnire trilaterală la care să participe şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski.

Comentariile vin după întrevederea de la Moscova dintre preşedintele rus şi emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, care a durat aproximativ trei ore şi a fost catalogată de ambele părţi drept „satisfăcătoare”. Trump a confirmat că a discutat despre planurile viitoarei întâlniri cu Zelenski, dar şi cu premierul britanic Keir Starmer, cancelarul german Friedrich Merz şi secretarul general al NATO, Mark Rutte.

Totuşi, administraţia americană îşi menţine presiunea asupra Moscovei. Ultimatumul impus de Trump Kremlinului pentru a declara o încetare a focului expiră vineri, 8 august. În lipsa unui acord, Casa Albă a anunţat că va activa un nou pachet de sancţiuni secundare, vizând ţările şi companiile care continuă să facă afaceri cu Rusia.

Surse diplomatice citate de presa internaţională susţin că Moscova ar putea fi dispusă să accepte suspendarea atacurilor aeriene, dar nu şi oprirea ofensivei terestre din Donbas şi nordul Ucrainei - o concesie insuficientă pentru partea ucraineană şi aliaţii occidentali.

În ciuda optimismului exprimat de Trump, secretarul de stat american Marco Rubio a temperat aşteptările. Într-un interviu acordat Fox Business, el a declarat că „mai sunt multe obstacole de trecut” până la o întâlnire între Trump şi Putin. „Astăzi a fost o zi bună, dar avem încă mult de lucru. Vom avea discuţii cu aliaţii europeni şi cu partea ucraineană pentru a evalua ce progrese putem face”, a precizat Rubio. Acesta a subliniat că o eventuală întâlnire la nivel înalt va depinde de o serie de paşi concreţi care trebuie îndepliniţi în perioada următoare, conform sursei citate.

În acest context tensionat, toate privirile sunt îndreptate spre ziua de vineri, când expiră termenul limită impus de Washington. Până atunci, liderii occidentali şi Kievul îşi coordonează poziţiile, în timp ce Trump încearcă să grăbească procesul diplomatic care ar putea conduce, cel puţin teoretic, la un armistiţiu în conflictul care durează de peste trei ani.