Trump crede ”că se va găsi o soluţie” cu privire la Groenlanda

Preşedintele american Donald Trump a declarat miercuri că ”crede că se va găsi o soluţie” cu privire la Groenlanda, pe care o râvneşte din motive de securitate naţională, în pofida faptului că Danemarca şi-a exprimat ”dezacordul fundamental” cu preşedintele american pe tema teritoriului arctic autonom, relatează AFP.

„Am relaţii foarte bune cu Danemarca şi vom vedea cum va evolua totul. Cred că se va găsi o soluţie”, a declarat Donald Trump, miercuri, unor jurnalişti la Casa Albă, relatează AFP.

Cu puţin timp înainte, ministrul danez de Externe, Lars Løkke Rasmussen, a denunţat voinţa preşedintelui american de a „cuceri” Groenlanda, în urma unei întâlniri la Casa Albă cu oficiali americani, potrivit AFP.

„Preşedintele (american Donald Trump) şi-a exprimat în mod clar punctul de vedere, iar noi avem o poziţie diferită”, a declarat presei ministrul danez, conform AFP.

„Avem, deci, în continuare un dezacord fundamental, dar acceptăm, de asemenea, să fim în dezacord”, a mai spus Lars Løkke Rasmussen, anunţând înfiinţarea unui „grup de lucru la nivel înalt” pentru a identifica o posibilă cale comună de acţiune, relatează AFP.

El a precizat că Copenhaga doreşte „să lucreze în strânsă colaborare cu Statele Unite”, însă această cooperare trebuie să fie „respectuoasă”, subliniază AFP.

Ministrul danez şi omologul său groenlandez, Vivian Motzfeldt, au fost primiţi anterior la Casa Albă pentru discuţii cu vicepreşedintele J. D. Vance şi secretarul de Stat Marco Rubio, potrivit AFP.

„A fost foarte intens pentru noi toţi, dar ţin să vă spun că reuniunea de azi s-a desfăşurat foarte bine”, a comentat la rândul său ministrul groenlandez, conform AFP.

Această întâlnire cu miză ridicată a avut loc după ce Donald Trump şi-a exprimat din nou dorinţa de a dobândi teritoriul arctic autonom, un scenariu respins categoric de Copenhaga, relatează AFP.

Preşedintele american nu a participat personal la reuniune, însă a pregătit terenul scriind pe reţeaua sa Truth Social, înainte de întâlnire, că Statele Unite „au nevoie de Groenlanda din motive de securitate naţională”, potrivit AFP.

Tot el a afirmat că Groenlanda este „vitală Domului de Aur” - proiectul american de scut antirachetă - marcând prima dată când leagă explicit acest plan de deţinerea teritoriului autonom danez, subliniază AFP.

Donald Trump repetă că Statele Unite au nevoie de Groenlanda pentru a contracara înaintarea Rusiei şi Chinei în Arctica, relatează AFP.

În timpul întâlnirii, Casa Albă a publicat pe reţeaua X un desen cu legenda „Încotro, groenlandezule?”, ilustrând două direcţii posibile: Statele Unite sau China şi Rusia, conform AFP.

În replică, Lars Løkke Rasmussen a declarat în presa daneză că nu există nave şi nici investiţii „masive” chinezeşti în Groenlanda, potrivit AFP.

Între timp, steaguri groenlandeze au apărut pe străzile aproape goale ale capitalei Nuuk, la magazine, ferestre şi pe mijloace de transport, a constatat un jurnalist AFP.

„Sunt mai calmă acum şi mă simt mai în siguranţă”, a declarat o locuitoare din Nuuk, Ivaana Egede Larsen, în vârstă de 43 de ani, care s-a spus „liniştită” de acest început de dialog, relatează AFP.

De la revenirea sa la putere, Donald Trump evocă frecvent ideea preluării controlului asupra uriaşei insule arctice, strategică, dar slab populată, potrivit AFP.

El a dat asigurări că Groenlanda va fi dobândită „într-un fel sau altul”, conform AFP.

La începutul lunii ianuarie, premierul danez Mette Frederiksen avertiza că un atac american asupra Groenlandei ar însemna „sfârşitul a tot”, inclusiv al NATO, din care fac parte atât Statele Unite, cât şi Danemarca, relatează AFP.

Statele Unite reproşează Danemarcei un angajament insuficient în privinţa securităţii arctice, notează AFP.

Pentru a calma Washingtonul, Danemarca a promis că îşi va „consolida prezenţa militară” în Groenlanda şi va dialoga cu NATO pentru creşterea prezenţei aliate în Arctica, potrivit AFP.

Copenhaga a reamintit că a investit deja aproape 90 de miliarde de coroane, echivalentul a circa 12 miliarde de euro, pentru întărirea prezenţei sale militare în Arctica, subliniază AFP.

De asemenea, militari din Suedia, Germania şi Franţa urmează să participe la o misiune comună de recunoaştere în Groenlanda, au anunţat miercuri aceste ţări, relatează AFP.

Cu toate acestea, Donald Trump a ironizat aceste eforturi, afirmând că „nu sunt suficiente două sănii cu câini” pentru a apăra teritoriul de Rusia şi China, potrivit AFP.