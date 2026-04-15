Trump: este „absolut inacceptabil” ca Iranul să aibă bomba nucleară

Donald Trump a continuat disputa cu Papa Leon pe tema războiului din Iran şi a declarat că este „absolut inacceptabil” ca Teheranul să deţină o bombă nucleară, relatează News.ro.
Pe Truth Social, Trump a scris: „Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că faptul ca Iranul să aibă o bombă nucleară este absolut inacceptabil”, notează News.ro.
Conflictul verbal dintre preşedintele american şi papă a început duminică, atunci când Trump l-a descris pe Papa Leon drept „groaznic în materie de politică externă”, mai arată News.ro. În interviul acordat marţi publicaţiei Corriere della Sera, Trump a reluat criticile şi a spus că papa „nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”.
Luni, Papa Leon a declarat că „nu se teme de administraţia Trump” şi că va continua să se pronunţe împotriva războiului, relatează News.ro.
Insistenţa lui Trump ca Iranul să nu deţină arme nucleare a reprezentat unul dintre principalele puncte de divergenţă în negocierile dintre Statele Unite şi Iran din weekend, scrie News.ro.
Opinia Cititorului ( 2 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de anonim în data de 15.04.2026, 15:47)
Iranul a omorat protestatari carora Trump le-a spus sa iasa in strada.
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 15.04.2026, 15:50)
Proteste si in urma unei inflatii si bank runs cu pierderea economiilor populatiei pe care tot adimistratia Trump se lauda ca a creat-o