Trump: este „absolut inacceptabil” ca Iranul să aibă bomba nucleară

Donald Trump a continuat disputa cu Papa Leon pe tema războiului din Iran şi a declarat că este „absolut inacceptabil” ca Teheranul să deţină o bombă nucleară, relatează News.ro.

Pe Truth Social, Trump a scris: „Poate îi spune cineva Papei Leon că Iranul a ucis cel puţin 42.000 de protestatari nevinovaţi, complet neînarmaţi, în ultimele două luni şi că faptul ca Iranul să aibă o bombă nucleară este absolut inacceptabil”, notează News.ro.

Conflictul verbal dintre preşedintele american şi papă a început duminică, atunci când Trump l-a descris pe Papa Leon drept „groaznic în materie de politică externă”, mai arată News.ro. În interviul acordat marţi publicaţiei Corriere della Sera, Trump a reluat criticile şi a spus că papa „nu înţelege şi nu ar trebui să vorbească despre război, pentru că nu are nicio idee despre ce se întâmplă”.

Luni, Papa Leon a declarat că „nu se teme de administraţia Trump” şi că va continua să se pronunţe împotriva războiului, relatează News.ro.

Insistenţa lui Trump ca Iranul să nu deţină arme nucleare a reprezentat unul dintre principalele puncte de divergenţă în negocierile dintre Statele Unite şi Iran din weekend, scrie News.ro.