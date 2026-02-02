Trump îl ameninţă cu acţiuni în justiţie pe prezentatorul Premiilor Grammy

Preşedintele american Donald Trump l-a ameninţat luni cu acţiuni în justiţie pe prezentatorul Trevor Noah, gazda celei de-a 68-a ediţii a Premiilor Grammy, după ce politica sa de imigrare a fost criticată şi a făcut o aluzie la afacerea Epstein, relatează AFP.

„Trevor Noah a susţinut în mod fals despre mine că Donald Trump şi Bill Clinton au petrecut timp pe insula lui Epstein. FALS!!!”, a scris Trump pe reţeaua sa Truth Social imediat după ceremonie, potrivit AFP.

Preşedintele a adăugat că nu a fost niciodată pe insula lui Epstein şi că până la declaraţia prezentatorului „nimeni nu m-a acuzat vreodată că am fost acolo, nici măcar mass-media care răspândeşte afirmaţii false”, notează AFP.

Donald Trump a mai scris că Noah „ar trebui să-şi pună faptele la punct, şi repede” şi a ameninţat că îi va trimite avocaţii pentru a-l da în judecată pe „acest M.C. patetic, lipsit de talent şi idiot pentru o grămadă de bani”, conform AFP.

El a încheiat mesajul pe Truth Social cu: „Pregăteşte-te, Noah, o să mă distrez cu tine!”, transmite AFP.

Trevor Noah a adus în discuţie situaţia după ce Billie Eilish a câştigat premiul Grammy pentru Cântecul Anului cu piesa „Wildflower”. Prezentatorul a spus: „Felicitări, Billie Eilish. Uau! Acesta este genul de Grammy pe care orice artist îl râvneşte, aproape la fel de mult cum Trump râvneşte la Groenlanda. Ceea ce are sens, pentru că de la dispariţia lui Epstein, are nevoie de o nouă insulă pe care să petreacă timpul cu Bill Clinton”, relatează AFP.