Trump îndeamnă Congresul să ridice "imediat" paralizia bugetară

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut luni Congresului american să adopte cât mai rapid un text bugetar care să pună capăt paraliziei unei părţi a administraţiei federale, după trei zile de „shutdown" a cărui rezolvare rămâne incertă, potrivit Agerpres.

Apelul vine în contextul în care o parte a administraţiei federale americane este blocată de trei zile, situaţie care continuă să genereze tensiuni politice la Washington.

„Trebuie să redeschidem guvernul şi sper că toţi republicanii şi democraţii mi se vor alătura în susţinerea acestei legi", a declarat Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Preşedintele american a adăugat că doreşte ca proiectul de lege să ajungă pe biroul său pentru promulgare „IMEDIAT".

Trump a avertizat că „nicio schimbare nu este posibilă în acest moment" în privinţa textului bugetar.

Declaraţia a fost făcută într-un context de nemulţumire crescândă inclusiv în interiorul Partidului Republican, unde există ameninţări privind prelungirea paraliziei administrative.

Cu toate acestea, lideri republicani şi-au exprimat optimismul în weekend cu privire la posibilitatea unui „shutdown" de scurtă durată.

„Vom termina cu toate acestea până marţi, sunt convins de asta", a declarat duminică preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson.

Acesta a calificat drept o „formalitate" votul aşteptat marţi în Camera Reprezentanţilor pentru a pune capăt impasului bugetar.

Totuşi, odată cu sosirea luni în Congres a unui nou ales democrat, în urma unor alegeri legislative parţiale în statul Texas, Mike Johnson ştie că nu îşi poate permite să piardă mai mult de un vot din tabăra republicană.

Mai mulţi membri ultraconservatori ai Congresului au ameninţat că se vor opune proiectului de lege, refuzând categoric renegocierea bugetului Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), o cerere formulată de democraţi.

„Democraţii fac jocuri politice", a declarat sâmbătă congresmanul republican Chip Roy, din Texas, acuzând opoziţia că ţine „ostatic" Departamentul pentru Securitate Internă.

Problema finanţării acestui departament-cheie se află în centrul actualului blocaj din Congres, pe fondul evenimentelor recente din Minneapolis.

Democraţii sunt indignaţi de moartea, la sfârşitul lunii ianuarie, a lui Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de ani, împuşcat de agenţi federali în timpul manifestaţiilor împotriva prezenţei Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE), care face parte din DHS.

Incidentul a avut loc în această metropolă din nordul Statelor Unite.

Moartea lui Alex Pretti a survenit la mai puţin de trei săptămâni după cea a lui Renee Good, care a fost, de asemenea, împuşcată de agenţi federali în Minneapolis.

În urma acestor evenimente, democraţii şi-au reiterat refuzul de a vota orice buget al DHS fără reforme substanţiale privind modul de operare al agenţilor săi.

Aceştia cer, în special, utilizarea sistematică a camerelor video purtate pe corp, interzicerea purtării cagulelor şi emiterea unui mandat judiciar înainte de orice arestare a migranţilor.