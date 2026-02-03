Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump îndeamnă Congresul să ridice "imediat" paralizia bugetară

T.B.
Internaţional / 3 februarie, 08:05

Trump îndeamnă Congresul să ridice "imediat" paralizia bugetară

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a cerut luni Congresului american să adopte cât mai rapid un text bugetar care să pună capăt paraliziei unei părţi a administraţiei federale, după trei zile de „shutdown” a cărui rezolvare rămâne incertă, potrivit Agerpres.

Apelul vine în contextul în care o parte a administraţiei federale americane este blocată de trei zile, situaţie care continuă să genereze tensiuni politice la Washington, notează Agerpres.

„Trebuie să redeschidem guvernul şi sper că toţi republicanii şi democraţii mi se vor alătura în susţinerea acestei legi”, a declarat Donald Trump pe platforma sa Truth Social, relatează Agerpres.

Preşedintele american a adăugat că doreşte ca proiectul de lege să ajungă pe biroul său pentru promulgare „IMEDIAT”, conform Agerpres.

Trump a avertizat că „nicio schimbare nu este posibilă în acest moment” în privinţa textului bugetar, transmite Agerpres.

Declaraţia a fost făcută într-un context de nemulţumire crescândă inclusiv în interiorul Partidului Republican, unde există ameninţări privind prelungirea paraliziei administrative, potrivit Agerpres.

Cu toate acestea, lideri republicani şi-au exprimat optimismul în weekend cu privire la posibilitatea unui „shutdown” de scurtă durată, notează Agerpres.

„Vom termina cu toate acestea până marţi, sunt convins de asta”, a declarat duminică preşedintele republican al Camerei Reprezentanţilor, Mike Johnson, relatează Agerpres.

Acesta a calificat drept o „formalitate” votul aşteptat marţi în Camera Reprezentanţilor pentru a pune capăt impasului bugetar, potrivit Agerpres.

Totuşi, odată cu sosirea luni în Congres a unui nou ales democrat, în urma unor alegeri legislative parţiale în statul Texas, Mike Johnson ştie că nu îşi poate permite să piardă mai mult de un vot din tabăra republicană, conform Agerpres.

Mai mulţi membri ultraconservatori ai Congresului au ameninţat că se vor opune proiectului de lege, refuzând categoric renegocierea bugetului Departamentului pentru Securitate Internă (DHS), o cerere formulată de democraţi, transmite Agerpres.

„Democraţii fac jocuri politice”, a declarat sâmbătă congresmanul republican Chip Roy, din Texas, acuzând opoziţia că ţine „ostatic” Departamentul pentru Securitate Internă, potrivit Agerpres.

Problema finanţării acestui departament-cheie se află în centrul actualului blocaj din Congres, pe fondul evenimentelor recente din Minneapolis, notează Agerpres.

Democraţii sunt indignaţi de moartea, la sfârşitul lunii ianuarie, a lui Alex Pretti, un asistent medical american de 37 de ani, împuşcat de agenţi federali în timpul manifestaţiilor împotriva prezenţei Serviciului de Imigrare şi Control Vamal (ICE), care face parte din DHS, relatează Agerpres.

Incidentul a avut loc în această metropolă din nordul Statelor Unite, conform Agerpres.

Moartea lui Alex Pretti a survenit la mai puţin de trei săptămâni după cea a lui Renee Good, care a fost, de asemenea, împuşcată de agenţi federali în Minneapolis, potrivit Agerpres.

În urma acestor evenimente, democraţii şi-au reiterat refuzul de a vota orice buget al DHS fără reforme substanţiale privind modul de operare al agenţilor săi, notează Agerpres.

Aceştia cer, în special, utilizarea sistematică a camerelor video purtate pe corp, interzicerea purtării cagulelor şi emiterea unui mandat judiciar înainte de orice arestare a migranţilor, transmite Agerpres.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

03 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 03 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

03 februarie
Ediţia din 03.02.2026

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

02 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0959
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.2958
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5372
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8854
Gram de aur (XAU)Gram de aur644.9082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb