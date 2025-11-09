Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Trump l-a numit pe John Coale trimis special al SUA pentru Belarus

A.B.
Internaţional / 9 noiembrie, 20:41

Trump l-a numit pe John Coale trimis special al SUA pentru Belarus

Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, l-a numit pe John Coale drept trimis special al SUA pentru Belarus, cu misiunea de a asigura eliberarea prizonierilor politici deţinuţi de regimul preşedintelui Alexander Lukaşenko, potrivit mass-media.

„El a negociat deja cu succes eliberarea a 100 de prizonieri şi se pregăteşte să mai elibereze încă 50”, a scris Trump pe platforma Truth Social, subliniind că noua numire face parte dintr-un efort diplomatic amplu al Washingtonului.

Coale, fost avocat personal al lui Trump şi actual trimis special adjunct în Ucraina, a participat la negocierile care au dus, în septembrie, la eliberarea mai multor figuri ale opoziţiei belaruse, jurnalişti şi cetăţeni străini.

După aceste negocieri, Statele Unite au ridicat sancţiunile impuse companiei aeriene Belavia, măsură interpretată ca un gest de deschidere faţă de Minsk.

Belarus încearcă în prezent să iasă din izolarea diplomatică cauzată de sprijinul acordat Rusiei în invazia Ucrainei şi de reprimarea violentă a opoziţiei după alegerile fraudate din 2020.

La sfârşitul lunii septembrie, Keith Kellogg, un alt trimis al lui Trump, a afirmat că reluarea dialogului cu Belarus are scopul de a menţine canale de comunicare indirecte cu Moscova, „pentru a facilita eventuale negocieri de pace privind Ucraina”.

„Aş dori să mulţumesc, în avans, foarte respectatului preşedinte al Belarusului, Alexander Lukashenko, pentru consideraţia sa privind eliberarea acestor persoane suplimentare”, a transmis Trump.

Lukaşenko, aflat la putere din 1994, este considerat un aliat apropiat al lui Vladimir Putin. În septembrie, Belarus şi Rusia au desfăşurat exerciţiile militare comune Zapad-2025, la care Kremlinul susţine că au participat aproximativ 100.000 de soldaţi.

