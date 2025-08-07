Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump laudă acordul de 750 miliarde dolari între UE şi SUA pentru energie

A.B.
Internaţional / 7 august, 09:33

Trump laudă acordul de 750 miliarde dolari între UE şi SUA pentru energie

Preşedintele american Donald Trump a salutat angajamentul Uniunii Europene de a cumpăra energie în valoare de 750 miliarde de dolari din Statele Unite în următorii trei ani, prezentându-l ca o victorie economică majoră. Cu toate acestea, mai mulţi analişti avertizează că cifra este nerealistă şi reflectă mai degrabă un obiectiv politic decât o proiecţie economică viabilă, relatează CNBC, de la care relatăm cele ce urmează.

„Suntem din nou o ţară bogată”, a declarat Trump, susţinând că Uniunea Europeană s-a angajat să achiziţioneze energie americană de 750 de miliarde de dolari. El a prezentat acest acord, alături de cel cu Japonia - evaluat de el la 550 miliarde - ca parte dintr-o strategie de reechilibrare a balanţei comerciale a SUA.

Acordul-cadru cu UE, lăudat şi de Ursula von der Leyen, prevede o intenţie de investiţii europene de 600 miliarde dolari până în 2029, dar include şi angajamente privind achiziţii de gaze naturale lichefiate (LNG), petrol şi produse nucleare din SUA. Totuşi, Comisia Europeană a precizat că angajamentul este „coerent, dar neobligatoriu”.

Emre Peker, analist al Eurasia Group, consideră că promisiunea de 750 miliarde dolari este puţin plauzibilă, mai ales dacă este înţeleasă în logica prezentată de Trump: „Nu este un cec pe care SUA îl poate încasa. Achiziţiile reale vor depinde de dinamica pieţei şi de competitivitatea energiei americane.”

Problema este una de proporţii. Chiar dacă UE ar cumpăra întreaga producţie actuală de ţiţei, LNG şi cărbune a SUA, valoarea totală ar fi sub 170 miliarde de dolari anual - departe de cele 250 de miliarde necesare pentru a atinge ţinta în trei ani. În 2024, importurile totale de energie ale UE din SUA au fost de doar 70 miliarde dolari.

Ana Maria Jaller-Makarewicz, analistă la IEEFA, afirmă că cifra de 750 miliarde este „o tactică de negociere”, nu o estimare realistă, iar Simone Tagliapietra, de la Bruegel, atrage atenţia că nici oferta, nici cererea nu susţin o astfel de creştere. În plus, dezvoltarea infrastructurii de export din SUA nu poate ţine pasul cu un asemenea ritm, nici pentru LNG, nici pentru produse nucleare, conform sursei citate.

Întrebat ce va face dacă UE nu îşi respectă angajamentul, Trump a ameninţat cu tarife de 35%, susţinând că europenii au plătit deja „600 de miliarde” pentru ca SUA să reducă taxele vamale de la 30% la 15%.

Deşi politic, mesajul este prezentat drept o victorie a administraţiei Trump, realitatea economică rămâne incertă. Analiştii subliniază că fluxurile comerciale din energie sunt dictate de pieţe, nu de retorică, iar promisiunile grandioase riscă să se lovească de limitele fizice şi logistice ale sistemelor energetice de ambele părţi ale Atlanticului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

07 august

Citeşte Ziarul BURSA din 07 august

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

07 august
Ediţia din 07.08.2025

Consultă arhiva ziarului
Casino Online
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

06 Aug. 2025
Euro (EUR)Euro5.0747
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3796
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4197
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8243
Gram de aur (XAU)Gram de aur473.1906

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
industrylink.eu

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targulnationalimobiliar.ro
romaniansecuritysummit.com
industrylink.eu
connecting.careers
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb