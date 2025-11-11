Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

Trump promite să facă tot ce poate pentru a ajuta Siria

S.B.
Internaţional / 11 noiembrie, 14:31

Trump promite să facă tot ce poate pentru a ajuta Siria

Preşedintele SUA, Donald Trump, a promis luni că va face tot ce poate pentru ca Siria să aibă succes, după discuţii istorice cu preşedintele sirian Ahmed al-Sharaa, un fost comandant al-Qaida care până de curând era sancţionat de Washington ca terorist străin, potrivit news.ro.

Vizita lui al-Sharaa la Casa Albă a încununat un an uimitor pentru rebelul devenit conducător, care l-a răsturnat de la putere pe liderul autocrat Bashar al-Assad şi de atunci face deplasări externe încercând să se prezinte ca un lider moderat care doreşte să unifice naţiunea devastată de război şi să pună capăt deceniilor de izolare internaţională.

Unul dintre principalele obiective ale lui Sharaa la Washington a fost să facă presiuni pentru eliminarea completă a celor mai dure sancţiuni impuse de SUA. În timp ce se întâlnea cu Trump în spatele uşilor închise, Departamentul Trezoreriei SUA a anunţat o prelungire cu 180 de zile a suspendării aplicării aşa-numitelor sancţiuni Caesar, dar numai Congresul SUA le poate ridica în totalitate.

Trump s-a întâlnit cu al-Sharaa în cadrul primei vizite a unui preşedinte sirian la Washington, la şase luni după o primă întâlnire a lor în Arabia Saudită, când liderul american a prefigurat planuri de ridicare a sancţiunilor, şi la doar câteva zile după ce SUA au declarat că acesta nu mai este un „terorist global special desemnat”.

Într-o primire neobişnuit de discretă, Sharaa, care a avut pusă cândva o recompensă de 10 milioane de dolari pe capul său, a sosit fără fanfara acordată de obicei demnitarilor străini. El a intrat pe o uşă laterală, unde reporterii l-au zărit doar pentru o clipă, în loc să intre pe uşa principală a aripii vestice, unde camerele de filmat îl surprind adesea pe Trump salutând personalităţi importante, notează Reuters.

Vorbind apoi reporterilor, Trump l-a lăudat pe Sharaa ca fiind un „lider puternic” şi şi-a exprimat încrederea în el. „Vom face tot ce putem pentru ca Siria să aibă succes”, a spus preşedintele american.

Dar Trump a făcut şi o aluzie la trecutul controversat al lui Sharaa. „Cu toţii am avut un trecut dificil”, a menţionat el.

Promiţând „continuarea relaxării sancţiunilor”, Departamentul Trezoreriei a anunţat un nou ordin care înlocuieşte derogarea din 23 mai privind aplicarea Legii Caesar din 2019, care impunea sancţiuni severe pentru încălcările drepturilor omului comise sub regimul Assad. Măsura a prelungit, în esenţă, derogarea cu încă 180 de zile,

Sharaa, în vârstă de 43 de ani, a preluat puterea anul trecut, după ce luptătorii săi islamişti au lansat o ofensivă fulgerătoare şi în câteva zile l-au răsturnat pe preşedintele sirian Assad, aflat la putere de mult timp, la 8 decembrie.

De atunci, Siria s-a îndepărtat într-un ritm ameţitor de aliaţii cheie ai lui Assad, Iranul şi Rusia, şi s-a apropiat de Turcia, Golf şi Washington.

Securitatea a fost, de asemenea, unul dintre principalele subiecte ale întâlnirii dintre Sharaa şi Trump, care, într-o schimbare majoră a politicii SUA, a căutat să ajute fragila tranziţie a Siriei.

SUA mediază discuţii despre un posibil pact de securitate între Siria şi Israel, ţară care rămâne circumspectă în privinţa fostelor legături militante ale lui Sharaa. Reuters a relatat săptămâna trecută că SUA intenţionează să stabilească o prezenţă militară la o bază aeriană din Damasc.

Siria a semnat recent o declaraţie de cooperare politică cu „Coaliţia globală pentru înfrângerea Statului Islamic” condusă de SUA, a anunţat luni ministrul sirian al informaţiilor într-o postare pe X.

„Acordul este de natură politică şi până în prezent nu conţine elemente militare”, a precizat el.

Cu doar câteva ore înainte de discuţiile istorice de la Casa Albă, au apărut informaţii despre două comploturi separate ale Statului Islamic pentru asasinarea lui Sharaa, care au fost dejucate în ultimele luni, potrivit unui oficial sirian de rang înalt din domeniul securităţii şi unui înalt oficial din Orientul Mijlociu.

În weekend, Ministerul de Interne sirian a lansat o campanie naţională care vizează celulele Statului Islamic din toată ţara, arestând peste 70 de suspecţi, potrivit presei guvernamentale.

Structura socială a Siriei a fost pusă la încercare în ultima perioadă. Noile valuri de violenţă sectară au provocat moartea a peste 2.500 de persoane de la căderea lui Assad, adâncind rănile războiului civil şi punând sub semnul întrebării capacitatea noilor conducători de a guverna pentru toţi sirienii.

Interesul lui Trump pentru Siria vine în contextul în care administraţia sa încearcă să menţină intact acordul de încetare a focului din Gaza, negociat de SUA între Israel şi militanţii Hamas, şi să promoveze planul său în 20 de puncte pentru a pune capăt războiului care durează de doi ani.

Schimbarea lui Sharaa nu este mai puţin impresionantă decât cea a ţării sale. El s-a alăturat al-Qaida în Irak în perioada invaziei conduse de SUA în 2003 şi a petrecut ani de zile într-o închisoare americană din Irak, înainte de a se întoarce în Siria pentru a se alătura insurgenţei împotriva lui Assad.

În 2013, SUA l-au desemnat pe Sharaa, cunoscut atunci sub numele de Abu Mohammad al-Golani, drept terorist pentru legăturile sale cu al-Qaida. El a rupt legăturile cu grupul în 2016 şi şi-a consolidat influenţa în nord-vestul Siriei.

SUA au eliminat recompensa pentru prinderea lui Sharaa în decembrie, iar săptămâna trecută, Consiliul de Securitate al Naţiunilor Unite a ridicat sancţiunile legate de terorism impuse asupra lui şi a ministrului său de interne, Anas Khattab.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

11 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 11 noiembrie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

11 noiembrie
Ediţia din 11.11.2025

Consultă arhiva ziarului
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

11 Noi. 2025
Euro (EUR)Euro5.0845
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3934
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.4772
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.7726
Gram de aur (XAU)Gram de aur584.9749

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
targuldeturism.ro
thediplomat.ro
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2025 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb