Trump spune că doreşte ca Putin "să pună capăt" războiului din Ucraina

Preşedintele american Donald Trump a declarat marţi că doreşte ca omologul său rus, Vladimir Putin, „să pună capăt războiului” din Ucraina, declanşat de invazia la scară largă a ţării de către Rusia în urmă cu aproape patru ani, relatează Agerpres.

Liderul de la Casa Albă a făcut declaraţiile în faţa jurnaliştilor după ce Rusia a reluat, în cursul nopţii, atacurile aeriene masive asupra Kievului, în ajunul discuţiilor programate pentru miercuri, la Abu Dhabi, cu emisarii americani Steve Witkoff şi Jared Kushner şi reprezentanţi ai ambelor părţi beligerante, potrivit Agerpres.

Atacurile ruseşti asupra capitalei ucrainene au avut loc după o pauză de câteva zile, mediată de Donald Trump, notează Agerpres.

„Şi-a ţinut promisiunea pe acest plan”, a declarat Donald Trump despre omologul său rus, Vladimir Putin, conform Agerpres.