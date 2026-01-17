Trump va impune taxe vamale unui număr de opt ţări europene ”până la vânzarea Groenlandei”

Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale - de până la 25% - produselor provenind din opt ţări europene, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”, informează news.ro.
”Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite, scrie locatarul Casei Albe.
”La 1 iunie 2026, taxele vamale vor creşte la 25%” şi se vor aplica ”până când se încheie un acord de vânzare completă şi integrală a Groenlandei”, ameninţă el.
Prin aceste noi suprataxe, el speră ca ”această situaţie potenţial periculoasă să se termine rapid”
”Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda s-au dus în Groenlanda cu un scop necunoscut (...). Aceste ţări, care fac un joc foarte periculos, şi-au asumat un risc inacceptabil”, scrie în acest mesaj lung miliardarul republican.
”După secole, a venit timpul ca Danemarca să o dea - pacea mondială este în joc! China şi Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic”, scrie Donald Trump.
Opinia Cititorului ( 5 )
1. fără titlu
(mesaj trimis de esop în data de 17.01.2026, 21:32)
Totul ,ca si desfasurare in Groenlanda ,poate fi privit doar ca parte a unui viitor chiar si indepartat .Exista insa si temerea ,justificata ca si perspectiva temporala, acolo unde Trump vrea sa ramina cel care a adugat un teritoriu imens la teritoriul cunoscut al SUA .In aceiasi idee se inscriu si declaratiile facute fata de Islanda si fata de Canada .Trump se vede ca un concurent nu numai militar pe segmentul nuclear cu Rusia lui Putin dar si pe segmentul ce tine (in imaginatia lui ) de marimea masurata in km patrati a celor doua Federatii .Acelasi lucru il face si Putin in Ucraina el neavind nevoie de Ucraina decit pentru a lasa in urma amprenta personala de mare cuceritor ca si Trump dealtfel .In Groenlanda tarile de forta din Europa trimit chiar acum trupe ce vor face o estimare intiala asupra modului de implicare al NATO in regiune invitind si SUA. Totusi !? „Neamtul”Trump si „berlinezul”din tinerete Putin au reusit formidabila performanta (cine ar fi crezut ) de a permite Europei si implicit Germaniei sa se inarmeze fara nici o restrictie , sa integreze in prima faza (curind ) Rep.Moldova si Ucraina (legislatia in domeniu va fi modificata favorabil avind drept motiv urgenta) si dupa ce si-a distrus tot echipamentul militar invechit sa devina o mare putere militara inlocuind totul cu cele mai noi tehnologii in domeniu . UE are si banii necesari (vezi SAFE si trilionul de euro imprumutat de nemti spre inarmare dupa ce si-au modificat legislatia ) si accesul la cele mai sofisticate noi tehnologii militare si nu numai .Deja Franta ofera Ucrainei 2/3 din toate informatiile necesare iar UE semneaza pactul cu Mercosur dind o lovitura mortala celor care nu agreaza multilateralismul si globalismul economic .Fara razboiul din Ucraina si cerintele „nesuferite ” ale lui Trump Europa nu putea deveni o forta militara .Macron a avut dreptate .Germania cu banii si noi cu ideile .„Pristanda ” trebuie sa amine montarea steagurilor .Batrînul Continent are steagurile lui .In ultima ora Trump ne zice cum ca mai multe țări europene – Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Regatul Unit, Olanda și Finlanda – ar fi ajuns recent în Groenlanda „din motive necunoscute”, lucru pe care îl consideră extrem de periculos pentru siguranța și supraviețuirea planetei. În opinia sa, aceste state joacă „un joc foarte periculos” și creează un nivel de risc „nesustenabil”.Ne mai zice ca va impozita aceste natiuni cu pina la 25 de procente pentru toate bunurile trimise catre SUA.Raspunsul UE a fost anticipativ si UE semneaza tratatul comercial cu Mercosur care elimina toate taxele si care ofera tuturor natiunilor lumii un nou model economic fara taxe vamale . Trump devine astfel urit de intreaga planeta cu citeva mici exceptii .Evident ca atunci cind Trump evalueaza riscul nu se refera la „cei patruzeci si cinci ”de militari .Daca privim harta intelegem ingrijorarile lui Trump SUA fiind strinsa intr-un cleste . Trump revedinca sume de bani ce ar trebui returnate SUA dupa ce timp de zeci de ani a securizat Europa .Acum nu mai cazul .Asa cum va spun de multa vreme ne decuplam si de rusi si de americani ..Lovitura data de UE este napraznica .Trump nu poate nici militar si nici politic sa raspunda favorabil lui .Sub egida ENATO Groenlanda si tot ceea ce o inconjoara va fi securizat de europeni . Submarinele germane si franceze sunt probabil deja acolo .Canada probabil va reactiona si ea ajutind Europa .
1.1. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
(mesaj trimis de anonim în data de 17.01.2026, 21:50)
Nu avem cum sa ne decuplam de Rusii, fiindca Federatia Rusa face parte din continentul nostru. Moscova a fost si va ramane a treia Roma. Elitele politice ale Rusiei vor sa faca business cu noi, nu s-o arda ca Rambo si Bruce Lee. Noi, NATO, i-am pus pe ei intr-o situatie de a interveni militar in Donbass, fiindca populatia de acolo era masacrata de Azovistii Zelenskisti finantati si inarmati de noi, noi ne-am dorit sa-i impotmolim pe Rusi in Ucraina, sperand la repeat of Afghanistan - unde tot noi am condamnat o republica socialista liberala (mai ales pt femei, sovieticii afgani au dat femeilor dreptul la munca, la educatie, la vot, si libertatea de purta fusta si capul dezvelit) sa cada in mainile Talibanilor jihadisti primitivi, inarmati, finantati, si antrenati tot de noi. Imi vine sa vars cand ii aud pe Vestici ca ei sprijina protestele din Iran fiindca le pasa de drepturile femeilor.
1.2. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.1)
(mesaj trimis de anonim în data de 17.01.2026, 22:06)
Noi,noi!Care noi?
1.3. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.2)
(mesaj trimis de anonim în data de 17.01.2026, 22:15)
Noi NATO
1.4. fără titlu (răspuns la opinia nr. 1.3)
(mesaj trimis de anonim în data de 17.01.2026, 22:15)
By NATO I mean mostly the USA :P