Trump va impune taxe vamale unui număr de opt ţări europene ”până la vânzarea Groenlandei”

Preşedintele american Donald Trump ameninţă din nou, sâmbătă, să impună noi taxe vamale - de până la 25% - produselor provenind din opt ţări europene, ”până la vânzarea totală a Groenlandei”, informează news.ro.

”Începând de la 1 februarie”, Danemarcei, Norvegiei, Suediei, Franţei, Germaniei, Regatului Unit, Olandei şi Finlandei li se vor aplica o suprataxă de 10% mărfurilor trimise în Statele Unite, scrie locatarul Casei Albe.

”La 1 iunie 2026, taxele vamale vor creşte la 25%” şi se vor aplica ”până când se încheie un acord de vânzare completă şi integrală a Groenlandei”, ameninţă el.

Prin aceste noi suprataxe, el speră ca ”această situaţie potenţial periculoasă să se termine rapid”

”Danemarca, Norvegia, Suedia, Franţa, Germania, Regatul Unit, Olanda şi Finlanda s-au dus în Groenlanda cu un scop necunoscut (...). Aceste ţări, care fac un joc foarte periculos, şi-au asumat un risc inacceptabil”, scrie în acest mesaj lung miliardarul republican.

”După secole, a venit timpul ca Danemarca să o dea - pacea mondială este în joc! China şi Rusia vor Groenlanda, iar Danemarca nu poate face nimic”, scrie Donald Trump.