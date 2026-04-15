Trump: Viktor Orban a fost „prietenul meu”

Donald Trump a comentat marţi înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria şi a spus, la finalul unui interviu telefonic acordat publicaţiei Corriere della Sera, că fostul premier ungar a fost „prietenul meu” şi „un om de treabă”.

Întrebat dacă îi pare rău pentru eşecul electoral al lui Viktor Orban, Trump a răspuns: „Era prietenul meu; nu a fost vorba despre alegerea mea, dar era prietenul meu, un om de treabă, care a făcut o treabă bună în ceea ce priveşte imigraţia. Nu a lăsat oamenii să vină să-i distrugă ţara, aşa cum s-a întâmplat în Italia”, potrivit Corriere della Sera.

Declaraţia a venit după ce reporterii au încercat în zilele trecute să-l întrebe despre rezultatul alegerilor din Ungaria, fără ca preşedintele american să răspundă atunci direct pe subiect, relatează Corriere della Sera.

Separat, vicepreşedintele american J.D. Vance s-a exprimat şi el despre Viktor Orban după alegerile din Ungaria. Vance, care a fost în Ungaria înaintea scrutinului şi l-a susţinut pe Orban, a spus că acesta a fost singurul lider european dispus să se opună birocraţiei de la Bruxelles care, în opinia sa, lezează interesele americane, potrivit sursei.