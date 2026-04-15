Trump: Viktor Orban a fost „prietenul meu”

P.C.
Internaţional / 15 aprilie, 13:15

Donald Trump a comentat marţi înfrângerea lui Viktor Orban în alegerile din Ungaria şi a spus, la finalul unui interviu telefonic acordat publicaţiei Corriere della Sera, că fostul premier ungar a fost „prietenul meu” şi „un om de treabă”.

Întrebat dacă îi pare rău pentru eşecul electoral al lui Viktor Orban, Trump a răspuns: „Era prietenul meu; nu a fost vorba despre alegerea mea, dar era prietenul meu, un om de treabă, care a făcut o treabă bună în ceea ce priveşte imigraţia. Nu a lăsat oamenii să vină să-i distrugă ţara, aşa cum s-a întâmplat în Italia”, potrivit Corriere della Sera.

Declaraţia a venit după ce reporterii au încercat în zilele trecute să-l întrebe despre rezultatul alegerilor din Ungaria, fără ca preşedintele american să răspundă atunci direct pe subiect, relatează Corriere della Sera.

Separat, vicepreşedintele american J.D. Vance s-a exprimat şi el despre Viktor Orban după alegerile din Ungaria. Vance, care a fost în Ungaria înaintea scrutinului şi l-a susţinut pe Orban, a spus că acesta a fost singurul lider european dispus să se opună birocraţiei de la Bruxelles care, în opinia sa, lezează interesele americane, potrivit sursei.

Opinia Cititorului ( 4 )

  1. 1.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.04.2026, 13:56)

    A fost.

    1. 1.1.  fără titlu (răspuns la opinia nr. 1)
      (mesaj trimis de anonim în data de 15.04.2026, 14:44)

      pe vremea cand era util sa sape EU.

    2.  fără titlu
    (mesaj trimis de anonim în data de 15.04.2026, 14:08)

    Dumnezeu sa-l ierte !

    3.  fără titlu
    (mesaj trimis de esop în data de 15.04.2026, 14:08)

    Orban nu mai poate reveni in politica .Limitarea la doua mandate propusa de Magyar care face referire si la Orban elimina total participarea lui Orban la politicile de stat iar partidul care l-a propulsat nu mai are nevoie de serviciile sale .uitati de OPrban .

