Turcan depune un proiect pentru CCR: „Un prim pas spre consolidarea credibilităţii instituţiei”

Deputatul PNL Raluca Turcan şi senatorul liberal Daniel Fenechiu au depus în Parlament un proiect de modificare şi completare a Legii de organizare şi funcţionare a Curţii Constituţionale (CCR), potrivit Agerpres. Parlamentarii subliniază că niciuna dintre propuneri nu afectează independenţa sau inamovibilitatea judecătorilor CCR, adaugă sursa citată.

Turcan a precizat, conform Agerpres, că proiectul poate fi completat prin dezbaterea parlamentară şi a subliniat că iniţiativa reprezintă un început pentru discuţiile privind credibilitatea Curţii Constituţionale.

Sursa citată a mai adăugat că deputatul PNL a explicat că în ultimii ani CCR şi-a pierdut din credibilitate din cauza suspiciunilor de conflict de interese, a amânărilor nejustificate şi a absenţelor repetate care au afectat luarea unor decizii importante.

Proiectul prevede obligativitatea judecătorilor CCR de a participa la şedinţele Plenului, sancţiuni financiare de 10% din indemnizaţia brută pentru fiecare absenţă nemotivată, cu excepţia situaţiilor medicale, de forţă majoră sau fortuite, şi revocarea de către Parlament sau preşedintele României a judecătorilor aflaţi în situaţii de incompatibilitate, care absentează nemotivat de cel puţin trei ori consecutiv sau care nu pot exercita funcţia mai mult de 90 de zile, relatează Agerpres.

Raluca Turcan a mai transmis: „Niciuna dintre măsurile propuse nu afectează independenţa judecătorilor CCR sau inamovibilitatea acestora. Legea introduce standarde minime de conduită şi responsabilitate într-una dintre cele mai importante instituţii, pentru ca strategia boicotului politic şi tergiversarea deciziilor să nu îşi mai găsească sălaş în Curtea Constituţională”, subliniază sursa citată anterior.