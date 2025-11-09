Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Turcii fac cumpărături masive în Grecia pentru produse mai ieftine

A.B.
Internaţional / 9 noiembrie, 18:32

Turcii fac cumpărături masive în Grecia pentru produse mai ieftine

Tot mai mulţi cetăţeni turci traversează graniţa în Grecia pentru a face cumpărături de alimente de bază, profitând de preţurile considerabil mai mici din supermarketurile elene, potrivit unei analize publicate de Bloomberg.

Un exemplu este Cihan Citak, directorul general al unei companii de produse alimentare şi băuturi, care parcurge lunar aproape patru ore de la Istanbul la Alexandroupolis, un oraş grecesc aflat la doar 40 de kilometri de frontieră. El afirmă că îşi umple coşul cu produse precum ulei de măsline, vin, brânză şi ciocolată la o treime din costul pe care l-ar plăti în Turcia.

Diferenţele de preţ sunt vizibile la toate categoriile de produse. Într-un supermarket Lidl din Alexandroupolis, carnea de vită tocată costă 9,36 euro/kg, comparativ cu 12,10 euro în magazinele turceşti, iar cârnaţii de vită, brânza Gouda şi ciocolata Kinder se vând la aproape jumătate din preţul din Turcia.

Fenomenul a devenit atât de extins încât 6% dintre turcii care au trecut graniţa în Grecia în primele nouă luni din 2025 au făcut cumpărături, cel mai ridicat procent din ultimul deceniu, potrivit datelor agenţiei de statistică a Turciei.

Situaţia este o inversare completă faţă de anii trecuţi, când grecii obişnuiau să vină în Turcia pentru a cumpăra produse mai ieftine. Inflaţia ridicată din Turcia a modificat însă complet balanţa comercială transfrontalieră.

În jurul acestui fenomen s-a dezvoltat şi o industrie de turism de cumpărături, agenţiile din Istanbul, Çanakkale şi Bursa oferind excursii de o zi la Alexandroupolis pentru aproximativ 50 de euro, cu transport şi taxe incluse. Cumpărăturile s-au transformat în adevărate evenimente sociale: sute de turci vizitează supermarketurile greceşti, apoi se adună la restaurante pentru a compara preţurile şi produsele, iar mulţi postează clipuri virale pe YouTube şi TikTok.

Potrivit operatorilor de turism, turiştii turci cumpără în special carne, lactate, legume, paste şi fructe de mare, iar la întoarcere se confruntă adesea cu ore de aşteptare la graniţă, din cauza fluxului crescut de cumpărători.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

