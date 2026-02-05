Ţuţuianu: "Persoane peste 90 de ani în Registrul electoral, AEP accelerează verificările"

Preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, s-a întâlnit joi cu directorul DGEP, chestorul Cătălin-Aurel Giulescu, pentru a discuta actualizarea Registrului Electoral, conform Agerpres.

Potrivit unui comunicat al AEP transmis AGERPRES, discuţiile au evidenţiat necesitatea actualizării constante şi riguroase a datelor electorale, gestionate prin mai multe evidenţe distincte, ceea ce poate genera întârzieri sau erori, relatează sursa.

De asemenea, a fost subliniată importanţa utilizării eficiente a Registrului Electoral ca instrument central de evidenţă, pentru ca informaţiile să fie corecte şi permanent actualizate, potrivit Agerpres.

"Datele AEP arată că în evidenţe figurează persoane cu vârste foarte înaintate, inclusiv peste 90 şi 100 de ani, ceea ce impune verificări suplimentare şi actualizări rapide. Procesul de actualizare a listelor electorale este continuu, realizat împreună cu instituţiile statului şi autorităţile locale, iar AEP a decis să accelereze aceste demersuri prin verificări prioritare şi o coordonare instituţională mai eficientă”, a declarat preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, informează sursa menţionată anterior.

În cadrul întâlnirii de joi, cei doi oficiali au decis extinderea Protocolului de colaborare între AEP şi DGEP privind furnizarea de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor, pentru constituirea şi actualizarea Registrului Electoral, a mai informat sursa.

Totodată, a fost stabilit un calendar de verificare a datelor electorale: în primă fază, în termen de 15 zile, se va clarifica situaţia persoanelor cu vârsta de peste 100 de ani, iar ulterior, pe parcursul a maximum 60 de zile, vor fi verificate persoanele cu vârste între 90 şi 100 de ani, conform Agerpres.

"În 2025, persoanele autorizate din cadrul autorităţilor locale au efectuat aproximativ 241.000 de operaţiuni de radiere a persoanelor decedate sau care şi-au pierdut dreptul de vot. În ianuarie 2026, 24.399 de persoane au fost radiate ca urmare a decesului”, arată sursa citată, informează sursa menţionată.

Potrivit legislaţiei, pentru cetăţenii cu domiciliul în România, radierea din Registrul Electoral trebuie realizată în maximum 48 de ore de la emiterea certificatului de deces, conform Agerpres. Pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, actualizarea se face pe baza comunicărilor oficiale transmise de autorităţile statului de reşedinţă, prin intermediul Direcţiei Generale de Paşapoarte, sau la cererea persoanelor îndreptăţite, în baza documentelor justificative, mai precizează sursa.

Conducerea Autorităţii Electorale Permanente va continua dialogul interinstituţional pe această temă, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc o întâlnire similară cu reprezentanţii Departamentului Consular din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, subliniază Agerpres.

La 21 ianuarie, preşedintele AEP, Adrian Ţuţuianu, a declarat că în Registrul Electoral figurează 133.995 de persoane cu vârste între 90 şi 99 de ani şi 14.410 persoane peste 100 de ani, precizând că este posibil ca multe dintre acestea să nu mai fie în viaţă, dar nu s-au făcut modificările necesare, urmând să fie identificate documentele care să justifice radierea lor, a informat sursa menţionată.