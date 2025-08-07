Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
Ucraina a lovit sisteme radar şi nave ruseşti în Crimeea

I.S.
Internaţional / 7 august, 16:52

Ucraina a lovit sisteme radar şi nave ruseşti în Crimeea

Drone ale serviciului secret al armatei ucrainene au lovit joi mai multe obiective militare ruseşti din peninsula Crimeea, potrivit unei declaraţii citate de Kyiv Independent.

Printre ţintele atacului s-a aflat nava de debarcare de mare viteză Project 02510 BK-16, folosită pentru transportul trupelor şi operaţiuni de coastă. Atacul a provocat incendii la bordul navei, conform primelor informaţii.

De asemenea, mai multe instalaţii radar cheie pentru apărarea aeriană a peninsulei au fost distruse sau avariate. Este vorba despre radarul cu rază lungă de acţiune Nebo-SVU, capabil să detecteze aeronave şi rachete balistice, precum şi despre Podlet-K1, utilizat pentru identificarea ţintelor aflate la altitudine joasă, şi 96L6E, un radar mobil de supraveghere aeriană.

În urma acestor pierderi, forţele ruse au început să ascundă echipamentele militare costisitoare în structuri de tip cupolă, potrivit serviciului secret ucrainean. Una dintre aceste structuri, aflată pe vârful Ai-Petri, a fost vizată de atac. Ucraina susţine că aceasta adăpostea echipamente ale Regimentului 3 Radio Tehnic din cadrul apărării aeriene ruse.

Detaliile complete ale operaţiunii nu au fost încă dezvăluite. În această dimineaţă, presa rusă a relatat despre o serie de explozii în diverse zone ale peninsulei. Ministerul rus al Apărării a anunţat că a doborât 18 drone deasupra Crimeei, între orele 6:20 şi 10:35.

Crimeea se află sub controlul Rusiei din 2014, după o anexare considerată ilegală de către comunitatea internaţională. Ucraina a intensificat atacurile asupra infrastructurii militare ruseşti din peninsulă începând cu 2022, după lansarea invaziei pe scară largă de către Moscova.

