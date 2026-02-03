UE doreşte un acord cu SUA asupra pământurilor rare

Oficiali europeni încep miercuri negocieri în SUA, cu speranţa de a ajunge la un acord cu administraţia preşedintelui american Donald Trump privind minereurile rare (pământurile rare), materii prime esenţiale tehnologiilor avansate şi industriei militare, informează Agerpres.

Comisarul european pentru piaţa internă, Stephane Sejourne, va reprezenta UE în seria discuţiilor de acest fel organizate de secretarul de stat american Marco Rubio la Washington cu mai multe ţări care încearcă să îşi reducă dependenţa faţă de China în aprovizionarea cu materii prime critice.

UE doreşte în special să se coordoneze cu SUA pentru a evita o concurenţă agresivă în străinătate, cum ar fi de exemplu în Australia, o ţară bogată în astfel de resurse.

Împreună cu SUA "trebuie să ne asigurăm că nu concurăm pentru a obţine aceleaşi resurse şi, atunci când lucrăm la aceleaşi proiecte, să găsim modalităţi de a ne completa reciproc", explică un oficial al Comisiei Europene.

Acesta din urmă speră o revenire la normalitate după criza transatlantică provocată de intenţia preşedintelui american Donald Trump de a anexa Groenlanda, insula arctică teritoriu autonom danez de asemenea bogată în pământuri rare.

Pentru aprovizionarea cu astfel de resurse UE doreşte iniţial semnarea unei declaraţii comune cu SUA, înaintea unui acord mai formal.

Blocul comunitar a învăţat pe propria sa piele în timpul crizei provocate de pandemia COVID-19 cum dependenţa faţă de materiile prime critice importate din China i-ar putea bloca lanţurile de aprovizionare. De atunci, UE încearcă să găsească noi parteneri şi a semnat deja acorduri cu Japonia, Australia şi Canada.

Elementele de pământuri rare sunt minereuri metalice esenţiale pentru numeroase sectoare ale economiei, în special industria auto, energiile regenerabile, tehnologiile digitale şi apărarea.

Acestea sunt utilizate la fabricarea de magneţi puternici, catalizatori şi componente electronice.

China, care concentrează majoritatea rezervelor mondiale de pământuri rare, domină nu numai extracţia acestora, dar a dezvoltat şi un cvasi-monopol asupra procesului de rafinare a lor.

China controlează în acest mod furnizarea unor metale strategice, cum ar fi galiul, utilizat la fabricarea semiconductorilor.

UE se vede acum prinsă la mijloc între China, care şi-a sporit restricţiile asupra exporturilor sale de pământuri rare, şi SUA, care negociază intens acorduri bilaterale doar pentru a-şi asigura propria aprovizionare.