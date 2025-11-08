Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
UE ia în calcul relaxarea regulilor privind inteligenţa artificială

A.B.
Internaţional / 8 noiembrie, 10:37

UE ia în calcul relaxarea regulilor privind inteligenţa artificială

Companii precum Apple şi Meta Platforms ar putea beneficia de concesii semnificative în Europa, în contextul unei revizuiri a legislaţiei privind inteligenţa artificială (AI Act), potrivit unui document intern al Comisiei Europene consultat de Reuters.

Iniţiativa, denumită Digital Omnibus, urmează să fie prezentată pe 19 noiembrie de comisarul european pentru tehnologie, Henna Virkkunen, şi face parte dintr-un efort mai amplu al executivului comunitar de simplificare a reglementărilor adoptate în ultimii doi ani, pe fondul presiunilor tot mai mari venite din partea industriei şi a administraţiei americane.

Documentul propune „măsuri de simplificare ţintite” menite să asigure o aplicare „proporţională şi eficientă” a normelor privind AI. Printre modificările analizate se numără eliminarea obligativităţii de înregistrare în baza de date europeană pentru sistemele de inteligenţă artificială considerate „cu risc ridicat”, atunci când acestea sunt utilizate doar pentru sarcini limitate sau procedurale.

Totodată, Comisia propune o perioadă de graţie de un an, în care autorităţile naţionale nu vor putea aplica sancţiuni pentru nerespectarea AI Act, acestea urmând să intre efectiv în vigoare abia după 2 august 2027.

O altă prevedere care ar putea fi amânată priveşte etichetarea obligatorie a conţinutului generat de AI - o măsură destinată combaterii deepfake-urilor şi a dezinformării - ce ar urma să fie introdusă gradual, pe durata unei perioade de tranziţie.

Revizuirea propusă survine după ce executivul european a relaxat recent şi o serie de norme de mediu, reacţionând la criticile mediului de afaceri şi ale Washingtonului privind costurile ridicate şi impactul asupra competitivităţii.

Dacă modificările vor fi adoptate, ele ar marca o victorie pentru marile companii de tehnologie, care au contestat constant complexitatea şi costurile de conformare impuse de AI Act - primul cadru legislativ major din lume destinat reglementării inteligenţei artificiale.

Ziarul BURSA

07 noiembrie

Citeşte Ziarul BURSA din 07 noiembrie

