Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UE lansează platforma pentru achiziţia mineralelor critice

S.B.
Internaţional / 14 aprilie, 14:57

UE lansează platforma pentru achiziţia mineralelor critice

Uniunea Europeană a lansat luni componenta dedicată mineralelor critice a platformei sale de achiziţii pentru energie şi materii prime, un instrument care urmăreşte să ofere mai multă putere cumpărătorilor europeni şi să reducă dependenţa de China prin agregarea cererii, informează news.ro.

Platforma face parte din strategia REsourceEU, anunţată în decembrie, care vizează dezvoltarea lanţurilor de aprovizionare europene pentru pământuri rare şi alte minerale strategice necesare pentru tranziţia energetică şi aplicaţiile din domeniul apărării. China controlează până la 90% din producţia globală în acest sector.

Potrivit unui purtător de cuvânt al Comisiei Europene citat de Reuters, platforma pentru energie şi materii prime a UE a început luni să primească solicitări din partea cumpărătorilor, marcând prima etapă a unui proces care se va desfăşura pe parcursul mai multor luni.

Platforma are rolul de a conecta cumpărătorii cu furnizorii, însă negocierea şi finalizarea tranzacţiilor vor rămâne responsabilitatea părţilor implicate.

Prima rundă de conectare între cumpărători şi furnizori a început pe 13 aprilie şi se va concentra pe pământuri rare şi materii prime pentru baterii şi industria apărării, disponibile imediat sau în viitorul apropiat. Rezultatele acestei etape vor fi anunţate în luna septembrie.

Anul trecut, Uniunea Europeană a selectat compania PricewaterhouseCoopers şi o firmă de software din Slovacia pentru dezvoltarea platformei, proiect estimat la aproximativ 9 milioane de euro. Sistemul include mecanisme separate pentru materii prime strategice, hidrogen şi produse energetice precum gazul natural şi biomethanul.

Platforma a fost lansată iniţial pentru hidrogen, unde procesul de depunere a ofertelor a început în noiembrie, iar rezultatele primei runde au fost anunţate pe 1 aprilie, cu 273 de conexiuni realizate între cumpărători şi furnizori.

Planul REsourceEU urmăreşte să accelereze implementarea Actului privind Materiile Prime Critice (Critical Raw Materials Act), adoptat de Uniunea Europeană în 2023. Strategia are ca obiectiv reducerea dependenţei blocului comunitar de un singur furnizor la maximum 65% din necesarul total.

Prin acest act, Uniunea Europeană şi-a stabilit ţinte ambiţioase pentru anul 2030 în ceea ce priveşte producţia internă de minerale critice necesare tranziţiei verzi: 10% din necesarul anual să fie extras în interiorul blocului comunitar, 25% să provină din reciclare, iar 40% să fie procesat în Europa până la sfârşitul deceniului.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

09 aprilie

Citeşte Ziarul BURSA din 09 aprilie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

09 aprilie
Ediţia din 09.04.2026

Consultă arhiva ziarului
transgaz.ro
rominsolv.ro
danescu.ro
ziarlanegru.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

14 Apr. 2026
Euro (EUR)Euro5.0920
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3196
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5336
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.8512
Gram de aur (XAU)Gram de aur663.4576

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
boromir.ro

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
antreprenorinvremuritulburi.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video

ENGLISH SECTION

more articles

Turul Dobrogei Ciclism
uniprest.ro
targulnationalimobiliar.ro
solarenergy-expo.ro
thediplomat.ro
Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb