UE pregăteşte returnarea migranţilor afgani ilegali

Comisia Europeană a început misiuni tehnice în Afganistan pentru a pregăti returnarea migranţilor aflaţi ilegal pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit declaraţiilor purtătorului de cuvânt pentru afaceri interne, Markus Lammert, relatează EFE. Acesta a subliniat că astfel de operaţiuni prezintă provocări, dar sunt necesare pentru buna funcţionare a sistemului de migraţie din UE, conform agenţiei de presă.

Lammert a explicat: „Returnarea cetăţenilor ţărilor terţe aflaţi ilegal în UE către ţări precum Afganistanul implică provocări care trebuie abordate, iar Comisia lucrează pentru o coordonare eficientă cu statele membre şi cu Frontex”, relatează sursa citată.

Potrivit oficialului european, au avut loc deja două misiuni în Afganistan, una în februarie 2025 şi alta în ianuarie 2026, care au analizat modul de organizare a procesului de readmisie, identificarea migranţilor şi eliberarea documentelor de călătorie, subliniază EFE. Sursa menţionată mai adaugă că misiunile fac parte dintr-o iniţiativă mai amplă a UE de a coordona returnările în colaborare cu autorităţile afgane.

Recent, Belgia a anunţat că intenţionează să negocieze acorduri similare în Turcia şi Republica Democrată Congo, pentru a facilita returnarea migranţilor ilegali, explică agenţia de presă. În cadrul acestor discuţii, un reprezentant al autorităţilor afgane urmează să viziteze Belgia în primăvară, potrivit EFE.

Conform agenţiei, Afganistanul rămâne principala ţară de origine a solicitanţilor de azil în Belgia. În 2025, numărul cererilor din partea cetăţenilor afgani a crescut cu 11%, ajungând la 3.947 de solicitări dintr-un total de 34.439, aminteşte sursa citată.