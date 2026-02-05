Ediţiile BURSA• Evenimentele BURSA• Suplimentele BURSA
EnglishEnglish Newsletter RSS Facebook Contact Autentificare
home
editorial
politică
piaţa de capital
bănci-asigurări
macroeconomie
companii
internaţional
cotaţii
secţiuni
arhivă

UE pregăteşte returnarea migranţilor afgani ilegali

U.B.
Internaţional / 5 februarie, 08:53

UE pregăteşte returnarea migranţilor afgani ilegali

Comisia Europeană a început misiuni tehnice în Afganistan pentru a pregăti returnarea migranţilor aflaţi ilegal pe teritoriul Uniunii Europene, potrivit declaraţiilor purtătorului de cuvânt pentru afaceri interne, Markus Lammert, relatează EFE. Acesta a subliniat că astfel de operaţiuni prezintă provocări, dar sunt necesare pentru buna funcţionare a sistemului de migraţie din UE, conform agenţiei de presă.

Lammert a explicat: „Returnarea cetăţenilor ţărilor terţe aflaţi ilegal în UE către ţări precum Afganistanul implică provocări care trebuie abordate, iar Comisia lucrează pentru o coordonare eficientă cu statele membre şi cu Frontex”, relatează sursa citată.

Potrivit oficialului european, au avut loc deja două misiuni în Afganistan, una în februarie 2025 şi alta în ianuarie 2026, care au analizat modul de organizare a procesului de readmisie, identificarea migranţilor şi eliberarea documentelor de călătorie, subliniază EFE. Sursa menţionată mai adaugă că misiunile fac parte dintr-o iniţiativă mai amplă a UE de a coordona returnările în colaborare cu autorităţile afgane.

Recent, Belgia a anunţat că intenţionează să negocieze acorduri similare în Turcia şi Republica Democrată Congo, pentru a facilita returnarea migranţilor ilegali, explică agenţia de presă. În cadrul acestor discuţii, un reprezentant al autorităţilor afgane urmează să viziteze Belgia în primăvară, potrivit EFE.

Conform agenţiei, Afganistanul rămâne principala ţară de origine a solicitanţilor de azil în Belgia. În 2025, numărul cererilor din partea cetăţenilor afgani a crescut cu 11%, ajungând la 3.947 de solicitări dintr-un total de 34.439, aminteşte sursa citată.

Opinia Cititorului

Acord

Prin trimiterea opiniei ne confirmaţi că aţi citit Regulamentul de mai jos şi că vă asumaţi prevederile sale.

CITEŞTE ŞI

Citeşte toate articolele din Internaţional

Actualitate

Citeşte toate articolele din Actualitate

Ziarul BURSA

05 februarie

Citeşte Ziarul BURSA din 05 februarie

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Ziarul BURSA

05 februarie
Ediţia din 05.02.2026

Consultă arhiva ziarului
rominsolv.ro
danescu.ro
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

04 Feb. 2026
Euro (EUR)Euro5.0943
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.3130
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.5509
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9129
Gram de aur (XAU)Gram de aur700.6082

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB

JURNAL BURSIER

mai multe articole

Cotaţii fonduri mutuale
ccib.ro

SECŢIUNEA VIDEO

mai multe articole

Video
disb.ro
tophotelawards.ro

ENGLISH SECTION

more articles

Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
solarenergy-expo.ro
Dosar BURSA - Crizele Apocalipsei
BURSA
Comanda carte
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

Despre Noi

Adresa redacţiei "BURSA":
str. Popa Tatu nr.71, sector 1, Bucureşti, cod 010804.

Date contactare

Andreea Cristea - 0725.558.165
Elena Maftei - 0735.010.172
Andreea Roşoiu - 0724.381.118

E-mail: marketing@bursa.ro

Contacţi-ne aici
Politica de confidenţialitate

Politica de confidenţialitate explică în ce fel prelucrăm datele cu caracter personal. Citeşte Politica de Confidenţialitate

Despre Cookies

Cookie-ul este un fisier de mici dimensiuni, format din litere şi cifre, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul. Citeşte Despre Cookies

Politica de retur

Politica de retur explică conditiile, procedurile si modalitatile de retur ale produselor achizitionate la distanta. Citeşte Politica de Retur

Newsletter

Am citit şi sunt de acord cu Politica de Confidenţialitate.

Abonaţi-vă gratuit la newsletter şi veţi fi informat care sunt ştirile şi articolele publicate zilnic pe site-ul BURSA.
Vezi Newsletter.

Copyright © 2003-2026 SC Meta Ring SRL. Toate drepturile rezervate.

 

Legea copyright-ului şi tratatele internaţionale protejează acest site. Nimic din acest site ori din site-urile afiliate nu poate fi reprodus sub nici o formă şi în nici un fel fără permisiunea în prealabil scrisă de la Meta Ring SRL. Reproducerea neautorizată a acestui site şi a celor afiliate, ori a oricărei părţi ce le compun va atrage după sine pedepsirea conform legislaţiei în vigoare. Pentru "revista presei" realizată de mijloace de difuzare în masă, articolele pot fi citate fără cost doar în limita a 300 de semne, dar fără a depăşi jumătate din articolul sau ştirea în cauză. În mod obligatoriu, în aceste cazuri, trebuie citată sursa informaţiei.

adb