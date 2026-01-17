UE şi Mercosur, reuniune în Paraguay pentru a semna un acord comercial istoric

Ţările latino-americane din Mercosur şi Uniunea Europeană urmează să semneze sâmbătă, în Paraguay, un tratat care creează una dintre cele mai mari zone de liber-schimb din lume, după mai bine de 25 de ani de negocieri şi în ciuda îngrijorărilor din sectorul agricol din numeroase ţări europene, relatează AFPÎmpreună, cele două blocuri economice reprezintă aproximativ 30% din PIB-ul mondial şi reunesc peste 700 de milioane de consumatori, potrivit AFP.

Comisia Europeană negociază acest acord încă din 1999 cu membrii fondatori ai Mercosur - Argentina, Brazilia, Uruguay şi Paraguay - iar la Bruxelles o majoritate a statelor membre ale UE şi-a exprimat recent sprijinul pentru tratat, în ciuda opoziţiei mai multor ţări, printre care Franţa, informează AFP.

Semnarea acordului este programată pentru ora 12:00, ora locală (15:00 GMT), la Asuncion, capitala Paraguayului, stat care deţine preşedinţia rotativă a blocului sud-american, din care face parte şi Bolivia, notează AFP.

Prin eliminarea unei mari părţi din taxele vamale, tratatul este conceput să stimuleze exporturile europene de automobile, maşini, vinuri şi brânzeturi, subliniază AFP.

În sens invers, acordul facilitează accesul pe piaţa europeană al cărnii de vită, păsărilor, zahărului, orezului, mierii şi soiei sud-americane, în cadrul unor cote de produse scutite de taxe care alarmează sectoarele agricole implicate, potrivit AFP.

Criticii susţin că tratatul ar putea perturba agricultura europeană prin afluxul unor produse mai ieftine, care nu respectă neapărat standardele UE, din cauza lipsei unor controale suficiente, relatează AFP.

Susţinătorii acordului consideră însă că acesta poate contribui la relansarea unei economii europene aflate în dificultate şi la îmbunătăţirea relaţiilor diplomatice cu America Latină, conform AFP.

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, şi preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, vor participa la ceremonia de semnare de la Asuncion, alături de preşedinţii Paraguayului, Santiago Peña, şi Uruguayului, Yamandu Orsi, în timp ce prezenţa liderului argentinian Javier Milei nu este confirmată, notează AFP.

Preşedintele brazilian Luiz Inacio Lula da Silva, aflat la conducerea celei mai mari economii din America Latină şi a unui gigant agricol mondial, a jucat un rol crucial în avansarea tratatului UE-Mercosur, însă nu va fi prezent la semnare, potrivit AFP.

O sursă din cadrul preşedinţiei braziliene a explicat că evenimentul fusese iniţial prevăzut la nivel ministerial pentru partea latino-americană, iar şefii de stat au fost invitaţi de Paraguay „în ultimul moment”, relatează AFP.

Ursula von der Leyen a efectuat vineri o escală la Rio de Janeiro pentru a se întâlni cu Lula înainte de a pleca spre Asuncion, salutând rolul acestuia în avansarea negocierilor şi subliniind „puterea parteneriatului şi a deschiderii”, potrivit AFP.

„Astfel creăm o prosperitate reală”, a declarat ea, în timp ce Lula a apreciat acordul drept „foarte bun, mai ales pentru lumea democratică şi pentru multilateralism”, insistând că parteneriatul cu UE depăşeşte „dimensiunea economică”, notează AFP.

„Uniunea Europeană şi Mercosur împărtăşesc valori precum respectul pentru democraţie, statul de drept şi drepturile omului”, a adăugat preşedintele brazilian, conform AFP.

Semnarea tratatului are loc într-un context global marcat de incertitudine, pe fondul protecţionismului şi al tarifelor vamale impuse de preşedintele american Donald Trump, care a ameninţat recent cu taxe suplimentare statele ce nu susţin planul său de achiziţionare a Groenlandei, teritoriu autonom al Danemarcei, membră NATO, relatează AFP.

Acordul este parafat şi într-un moment delicat pentru America de Sud, care încearcă să evalueze efectele capturării, la 3 ianuarie, a preşedintelui venezuelean destituit Nicolas Maduro, în cadrul unei operaţiuni militare americane, acesta fiind în prezent deţinut în Statele Unite, potrivit AFP.

Împreună cu Mercosur, cele două blocuri transmit „un mesaj foarte puternic într-un moment în care dreptul internaţional este ameninţat, în care ţări precum China practică o concurenţă neloială, iar Statele Unite îşi majorează taxele vamale”, a declarat Antonio Costa la Rio de Janeiro, conform AFP.

Acordul se confruntă totodată cu opoziţia fermierilor şi crescătorilor de animale din mai multe ţări europene, care au organizat manifestaţii de amploare împotriva semnării sale în Franţa, Polonia, Irlanda sau Belgia, informează AFP.

Pentru a calma tensiunile, Comisia Europeană a introdus în ultimele luni o serie de clauze şi concesii, inclusiv garanţii consolidate pentru produsele considerate cele mai sensibile, notează AFP.

O mare adunare a agricultorilor este programată pe 20 ianuarie în faţa sediului Parlamentului European din Strasbourg, potrivit AFP.

Şi în America de Sud există voci sceptice, iar în Argentina impactul asupra industriei auto ar putea duce la pierderea a până la 200.000 de locuri de muncă, potrivit estimărilor citate de Luciana Ghiotto, doctor în ştiinţe sociale la Universitatea din Buenos Aires, relatează AFP..