UE vrea să reducă dependenţa de combustibilul pentru avioane din Orientul Mijlociu

Uniunea Europeană intenţionează să recomande statelor membre reducerea dependenţei de combustibilul pentru aviaţie provenit din Orientul Mijlociu şi evaluarea unei creşteri a importurilor din Statele Unite, potrivit unor orientări care urmează să fie prezentate săptămâna viitoare, au declarat surse pentru Reuters.

Iniţiativa vine în contextul perturbărilor majore din piaţa energetică generate de conflictul cu Iranul.

Conform sursei citate, documentul, aflat încă în curs de finalizare şi nepublicat până în prezent, va pune accent pe consolidarea autosuficienţei şi a rezilienţei energetice, inclusiv prin dezvoltarea şi utilizarea combustibililor sustenabili pentru aviaţie (SAF) şi a celor sintetici.

Avertismentele din industrie indică riscul apariţiei unor penurii de combustibil pentru avioane în următoarele săptămâni, ceea ce ar putea afecta sezonul estival de călătorii. Europa este expusă în mod particular, având în vedere că importă între 30% şi 40% din necesarul de combustibil pentru aviaţie, iar cel puţin jumătate din aceste volume provin din Orientul Mijlociu.

Recomandările Bruxelles-ului nu vor avea caracter obligatoriu, însă vor evidenţia limitele capacităţii de producţie interne şi vor oferi un cadru de acţiune pentru gestionarea unor eventuale crize de aprovizionare.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a confirmat că executivul comunitar pregăteşte un pachet de măsuri privind criza energetică, care va include şi soluţii pentru sectorul combustibililor de aviaţie. „Disponibilitatea aprovizionării rămâne principala preocupare”, a declarat acesta, precizând că, în cazul în care livrările prin Strâmtoarea Ormuz vor continua să fie afectate, Uniunea ar putea recurge la eliberarea coordonată a stocurilor.

Deşi Iranul a anunţat redeschiderea Strâmtorii Ormuz după armistiţiul convenit în Liban, incertitudinile persistă, în condiţiile în care preşedintele american Donald Trump a indicat că blocada navală a SUA va rămâne în vigoare până la încheierea unui acord cu Teheranul. Comisia Europeană şi-a exprimat speranţa că tranzitul va reveni la normal, dar a recunoscut că evoluţiile rămân imprevizibile.

Directorul general al Asociaţiei Internaţionale a Transportului Aerian (IATA), Willie Walsh, a avertizat că, în lipsa combustibilului, zborurile din Europa ar putea începe să fie anulate încă de la sfârşitul lunii mai. Unele companii aeriene au început deja să reducă frecvenţa curselor şi să ţină la sol o parte din flotă.

Orientările europene vor include şi recomandări operaţionale pentru transportatori, de la gestionarea pierderii sloturilor aeroportuare în urma anulărilor până la aplicarea regulilor anti-„tankering”, care limitează alimentarea suplimentară în aeroporturi cu combustibil mai ieftin.

De asemenea, documentul va clarifica dacă o eventuală criză de combustibil poate fi considerată circumstanţă excepţională, permiţând companiilor aeriene să evite plata compensaţiilor pentru pasageri în cazul anulării zborurilor.

Potrivit surselor citate, Comisia a respins solicitările operatorilor aerieni de a modifica sau suspenda sistemul ETS şi obligaţiile privind utilizarea combustibililor sustenabili, considerând că acestea nu sunt justificate în actualul context.

În paralel, executivul european intenţionează să realizeze o evaluare la nivelul Uniunii a capacităţilor de rafinare şi să introducă măsuri pentru utilizarea la maximum a infrastructurii existente.

Importurile de combustibil pentru aviaţie din Statele Unite şi Nigeria au crescut semnificativ în aprilie, iar autorităţile analizează inclusiv extinderea utilizării combustibilului american Jet A, mai puţin utilizat în Europa din cauza punctului de îngheţ mai ridicat comparativ cu standardul Jet A-1.

O parte dintre principalele hub-uri aeriene europene din Belgia, Olanda, Elveţia şi Germania sunt alimentate prin conducta CEPS, operată de NATO, care distribuie combustibil conform standardelor europene.

Industria se pregăteşte pentru un scenariu de criză, în condiţiile în care Agenţia Internaţională pentru Energie estimează că penuriile ar putea deveni vizibile până în iunie dacă doar jumătate din livrările din Orientul Mijlociu vor fi înlocuite.

Unele aeroporturi avertizează că problemele de aprovizionare ar putea apărea în circa trei săptămâni dacă traficul prin Strâmtoarea Ormuz nu este reluat, iar Comisia Europeană urmează să sublinieze că presiunile asupra pieţei ar putea persista chiar şi în cazul redeschiderii rutei maritime.