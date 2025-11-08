Un petrolier a fost atacat de piraţi în largul coastelor Somaliei

Forţa navală antipiraterie a Uniunii Europene a securizat vineri un petrolier atacat în largul coastelor Somaliei, pe fondul temerilor privind revenirea fenomenului de piraterie în regiunea Cornului Africii, potrivit AFP.

„După o demonstraţie de forţă, piraţii au abandonat petrolierul comercial”, a transmis forţa navală europeană într-un comunicat, precizând că „cei 24 de membri ai echipajului sunt în siguranţă şi nu există răniţi”.

Nava, identificată drept Hellas Aphrodite, este exploatată de compania greacă Latsco Marine Management şi se îndrepta din portul indian Sikka spre Durban, în Africa de Sud, când a fost atacată de o ambarcaţiune mică, echipată cu arme uşoare şi lansatoare de rachete, potrivit UKMTO, agenţia britanică pentru securitate maritimă.

Forţa navală a UE a anunţat că desfăşoară operaţiuni de căutare pentru capturarea piraţilor şi a avertizat că aceştia vor fi aduşi în faţa justiţiei.

Incidentul vine la doar trei zile după o tentativă nereuşită de abordare a petrolierului MV Stolt Sagaland în aceeaşi zonă maritimă. Somalia, cândva epicentrul pirateriei maritime, nu mai înregistrase atacuri similare în ultimele luni.