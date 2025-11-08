Un recrut aflat în stare de ebrietate a încercat să evadeze dintr-un centru militar şi a ajuns la spital

Un incident neobişnuit a avut loc sâmbătă, în oraşul ucrainean Ternopil, unde un tânăr aflat în stare de ebrietate a încercat să fugă dintr-un centru de înrolare militară şi a fost transportat ulterior la spital, relatează presa ucrainiană.

Potrivit sursei, în jurul orei 1:15, bărbatul, identificat cu iniţiala „T.”, a fost adus la biroul de înregistrare şi înrolare militară după ce a încălcat legislaţia privind evidenţa militară şi nu beneficia de amânare.

Deoarece se afla sub influenţa alcoolului, acesta a fost plasat temporar într-o cameră de recreere destinată recruţilor. În jurul orei 4:00 dimineaţa, aflat în baia unui dormitor de la etajul cinci, tânărul a demontat geamul termopan, şi-a legat hainele pentru a încerca să coboare şi a căzut pe acoperişul sufrageriei de la primul etaj.

Echipajul medical sosit la faţa locului l-a transportat la Spitalul Clinic Regional din Ternopil, unde a fost internat la terapie intensivă. Potrivit medicilor, starea pacientului este stabilă.

Autorităţile militare au deschis o anchetă pentru a stabili circumstanţele exacte ale incidentului.