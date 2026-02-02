UniCredit Bank lansează RoPay: transferuri instant prin cod QR şi număr de telefon

UniCredit Bank a integrat serviciul naţional de plăţi RoPay în aplicaţiile sale de Mobile Banking şi Business Mobile, potrivit unui comunicat de presă remis redacţiei. Prin această facilitate, clienţii pot efectua transferuri instant în lei folosind doar numărul de telefon al destinatarului sau un cod QR, disponibil 24/7, inclusiv în zilele libere sau sărbători legale, arată comunicatul.

Serviciul permite, conform sursei precizate anterior, trimiterea rapidă de bani către persoane înrolate în RoPay, gestionarea aliasului RoPay şi generarea unui cod QR pentru primirea de plăţi. Scanarea codurilor QR se realizează exclusiv din aplicaţiile băncii, subliniază comunicatul.

RoPay este dezvoltat de TRANSFOND, în parteneriat cu Asociaţia Română a Băncilor, sub autorizarea Băncii Naţionale a României, şi permite procesarea plăţilor instant în mai puţin de 10 secunde, cu respectarea standardelor de securitate şi protecţie a datelor, se adaugă în comunicat.