UPS îşi consemnează la sol flota de avioane MD-11

Compania americană de transport şi logistică UPS a anunţat vineri seara că îşi consemnează la sol întreaga flotă de avioane cargo McDonnell Douglas MD-11, „din precauţie”, în urma accidentului aviatic de marţi din Kentucky, soldat cu moartea a 14 persoane, relatează AFP.

„Ca măsură de precauţie şi în interesul siguranţei, am luat decizia de a imobiliza temporar flota noastră de MD-11”, a transmis compania într-un comunicat publicat online, precizând că măsura se aplică imediat şi a fost luată la recomandarea producătorului aeronavei.

Incidentul a avut loc marţi, când un avion MD-11 cu destinaţia Hawaii s-a prăbuşit la scurt timp după decolarea de pe aeroportul internaţional Muhammad Ali din Louisville, Kentucky. Unul dintre motoarele aeronavei s-a desprins în zbor, provocând o explozie la impactul cu clădirile din apropierea aeroportului. Toţi cei trei membri ai echipajului şi alte 11 persoane aflate la sol şi-au pierdut viaţa.

UPS a precizat că a activat planurile de urgenţă „pentru a garanta continuitatea operaţiunilor şi menţinerea unui serviciu fiabil”. Potrivit companiei, avioanele MD-11 reprezintă aproximativ 9% din flota sa.

În contextul anchetei privind cauzele prăbuşirii, FedEx - un alt gigant american al transporturilor aeriene de marfă - a decis, la rândul său, să imobilizeze temporar flota de MD-11, până la finalizarea verificărilor tehnice de siguranţă, potrivit presei americane.