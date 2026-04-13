Ursula von der Leyen: ”Inima Europei bate mai puternic în Ungaria”

Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a salutat entuziasmată victoria categorică obţinută în Ungaria de partidul Tisza al lui Peter Magyar, considerat un proeuropean, spunând că „inima Europei bate mai puternic în Ungaria în această seară”, informează news.ro.

„Ungaria a ales Europa. Europa a ales întotdeauna Ungaria”, scrie şefa Comisiei Europene pe X, după ani de confruntări cu iliberalul Viktor Orban.

„O ţară îşi reia drumul spre Europa. Uniunea devine mai puternică”, spune Ursula von der Leyen, într-o postare în care repetă anumite fraze, ca un fel de referen.

„Împreună suntem mai puternici. O ţară se întoarce pe drumul său european. Uniunea devine mai puternică”, scrie preşedinta Comisiei Europene, după ce partidul Tisza al lui Peter Magyar a obţinut în Ungaria o victorie categorică, reuşind să-l îndepărteze de la putere pe Viktor Orban după 16 ani de guvernare.

Direct interesat de schimbarea lui Viktor Orban, care s-a opus ajutorului pentru Ucraina şi şi-a construit campania diabolizând-o, preşedintele Volodimir Zelenski a salutat rezultatul şi l-a felicitat pe Peter Magyar şi partidul său, Tisza. Într-o postare pe X, Zelenski a scris: „Felicitări lui Magyar Peter şi partidului TISZA pentru victoria lor răsunătoare. Este important ca abordarea constructivă să prevaleze. Ucraina a căutat întotdeauna relaţii de bună vecinătate cu toată lumea din Europa şi suntem gata să avansăm cooperarea noastră cu Ungaria”.

„Europa şi fiecare ţară europeană trebuie să devină mai puternice, iar milioane de europeni caută cooperare şi stabilitate. Suntem pregătiţi pentru întâlniri şi pentru o muncă constructivă comună în beneficiul ambelor ţări, precum şi pentru pace, securitate şi stabilitate în Europa”, a adăugat Zelenski.

După o campanie dură antiucraineană din partea lui Orban, rezultatul înseamnă mult pentru Zelenski, deoarece oferă o şansă pentru o nouă deschidere faţă de Ucraina şi mai ales pentru deblocarea împrumutului de la UE de care Kievul are mare nevoie..

În Franţa, preşedintele Emmanuel Macron a anunţat că l-a sunat pe Peter Magyar să-l felicite. „Tocmai am discutat cu Peter Magyar pentru a-l felicita pentru victoria sa din Ungaria! Franţa salută această victorie a participării democratice, a ataşamentului poporului maghiar faţă de valorile Uniunii Europene şi a Ungariei în Europa”, a scris preşedintele francez pe X, într-un mesaj postat în franceză şi maghiară. „Împreună, să promovăm o Europă mai suverană, pentru securitatea continentului nostru, competitivitatea noastră şi democraţia noastră”, a îndemnat liderul de la Elysee, însoţindu-şi mesajul de o fotografie în care dă mâna cu Peter Magyar.

Din Germania, cancelarul Friedrich Merz îi transmite lui Peter Magyar că „aşteaptă cu nerăbdare să colaboreze” Cancelarul german Friedrich Merz s-a alăturat corului de felicitări adresate lui Magyar printr-o postare online: „Poporul maghiar a decis. Felicitări din suflet pentru succesul electoral”, a scris el într-o postare pe X. „Aştept cu nerăbdare să colaborăm. Să ne unim forţele pentru o Europă puternică, sigură şi, mai presus de toate, unită”, a adăugat Merz.

Deşi aflat într-o vizită în Coreea de Sud, premierul polonez Donald Tusk simte puţin din atmosfera de la Budapesta. Într-o postare pe X, el spune: „Ungaria, Polonia, Europa - din nou împreună! O victorie glorioasă, dragi prieteni! Ruszkik haza!”

„Ruszkik haza” înseamnă „Ruşilor, plecaţi acasă” - acelaşi slogan care răsunase ceva mai devreme în metroul din Budapesta.

Peter Magyar intenţionează să viziteze Varşovia în prima sa călătorie în străinătate, aşa cum a confirmat în discursul său de victorie. Cei doi s-au întâlnit la începutul acestui an la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Vestea victoriei istorice a lui Peter Magyar a ajuns imediat şi în Statele Unite, unde democraţii văd un semn prevestitor pentru înfrângerea lui Donald Trump, care l-a susţinut puternic pe Viktor Orban şi l-a trimis pe vicepreşedintele JD Vance în Ungaria. Congresmenii din Partidul Democrat, partidul de opoziţie din SUA, au salutat înfrângerea lui Orban, afirmând că aliaţii preşedintelui american din Congres sunt următorii care vor înregistra înfrângeri la alegerile din noiembrie. „Iarna se apropie”, a scris Hakeem Jeffries, liderul minorităţii din Camera Reprezentanţilor a SUA, referindu-se la alegerile de la jumătatea mandatului prezidenţial.

„Felicitări Peter Magyar pentru victoria electorală. Acesta este un moment istoric, nu doar pentru Ungaria, ci şi pentru democraţia europeană”, a scris entuziasmat premierul britanic Keir Starmer. „Aştept cu nerăbdare să colaborăm pentru securitatea şi prosperitatea ambelor noastre ţări”, a adăugat el în postarea făcută pe X.

În Italia, premierul Giorgia Meloni, care l-a susţinut pe Viktor Orban înaintea votului, l-a felicitat pe Magyar şi i-a mulţumit lui Orban pentru ceea ce ea a numit o colaborare intensă de-a lungul anilor.

„Felicitări lui Peter Magyar pentru victoria clară în alegeri. Îi mulţumesc prietenului meu Viktor Orban pentru colaborarea intensă din aceşti ani şi ştiu că, chiar şi din opoziţie, el va continua să-şi slujească ţara. Italia şi Ungaria sunt ţări legate printr-o prietenie profundă şi sunt convins că vom continua să colaborăm într-un spirit constructiv, în interesul popoarelor noastre şi pentru a face faţă provocărilor comune la nivel european şi internaţional”.

Prim-ministrul norvegian Jonas Gahr Støre l-a felicitat, de asemenea, pe Magyar pe X: Norvegia consideră că victoria lui Magyar are o „mare importanţă” pentru Europa, a spus el, deşi Norvegia nu face parte din Uniunea Europeană.

Prim-ministrul suedez Ulf Kristersson l-a felicitat pe Magyar pe X: „Felicitări lui Peter Magyar pentru victoria istorică a partidului TISZA în alegerile din Ungaria!”, a scris el. „Aştept cu nerăbdare să colaborăm îndeaproape - în calitate de aliaţi şi membri ai UE. Acest moment marchează un nou capitol în istoria Ungariei”, consideră premierul suedez.