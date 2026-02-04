USR: "Miruţă nu a cerut trupe în Groenlanda; moţiunea AUR e fake news"

USR acuză AUR că îşi bazează moţiunea simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, pe un „fake news grosolan” şi susţine că prin această iniţiativă se încearcă un „sabotaj politic”, potrivit unui mesaj postat miercuri pe pagina oficială de Facebook a formaţiunii, conform Agerpres.

USR susţine că Radu Miruţă „nu a spus niciodată că România ar trebui să trimită trupe în Groenlanda” şi acuză AUR că moţiunea lor porneşte de la un „fake news grosolan”. Potrivit USR, adevărata miză o reprezintă achiziţiile de 9,5 miliarde de euro pentru înzestrarea Armatei Române prin programul SAFE, incluzând blindate, sisteme de apărare aeriană, drone, muniţie şi echipamente moderne pentru soldaţi, informează Agerpres.

Potrivit sursei, Miruţă a făcut publică, „transparent”, lista proiectelor şi a avut deja mai multe întâlniri cu miniştrii Apărării din alte state, precum şi cu reprezentanţi ai industriei de apărare din Europa.

"Radu Miruţă a subliniat clar: "Aceşti bani nu vor fi folosiţi cu şmecherii. Cele 9,5 miliarde de euro vor merge direct către Armata Română'. Exact acest lucru i-a deranjat pe extremişti, subliniază sursa. AUR atacă tocmai pe cel care aduce fonduri pentru înzestrarea armatei, încercând un sabotaj politic, a relatat aceeaşi sursă. Moţiunea lor urmăreşte să blocheze reforma şi modernizarea armatei, pentru a face România mai vulnerabilă, potrivit Agerpres. Nu vor reuşi”, transmit reprezentanţii USR, a informat sursa menţionată anterior.

Trei moţiuni simple, iniţiate de AUR şi PACE - Întâi România încă din vacanţa parlamentară, au fost depuse miercuri în plenul Senatului, potrivit Agerpres. Una dintre acestea, semnată de 41 de senatori, poartă titlul „Ministrul progresist Radu Miruţă compromite credibilitatea politicii de apărare a României prin declaraţii iresponsabile şi lipsă de analiză strategică”, relatează sursa.

Pe 13 ianuarie, Grupul PACE - Întâi România a anunţat că va depune, în prima zi a sesiunii ordinare din februarie, o moţiune simplă împotriva ministrului Apărării, Radu Miruţă, legată de gestionarea politicii de securitate şi apărare naţională, în contextul declaraţiilor despre „posibila desfăşurare a trupelor româneşti în Groenlanda”, a mai informat sursa.